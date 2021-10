Um mercado de trabalho americano apertado leva a greves por aumentos salariais

18 de outubro (Reuters) – Milhares de trabalhadores continuam em greve nos Estados Unidos, exigindo salários mais altos e melhores condições, mesmo com os maquiadores e operadores de câmera de Hollywood chegando a um acordo no fim de semana para evitar uma greve e um mercado de trabalho apertado ainda mais encorajado. Com eles.

Kevin Bradshaw é um funcionário da Kellogg Co’s (Ser) Fábrica de cereais em Memphis, Tennessee, onde é feita a maioria dos Frosted Flakes norte-americanos. Ele se sente nada menos do que ótimo com os cortes na cobertura de saúde, benefícios de aposentadoria e férias que os dirigentes sindicais afirmam que a empresa está pagando por cerca de 1.400 trabalhadores. Em greve desde 5 de outubro Em fábricas em Michigan, Nebraska, Pensilvânia e Tennessee.

“Isso é o suficiente”, disse Bradshaw, vice-presidente da Federação Internacional de Padarias, Confeitaria, Trabalhadores do Tabaco e Moleiros Locais de Grãos 252G na fábrica de Memphis. “Não podemos continuar dando coisas para uma empresa que alcançou retornos recordes em termos financeiros.”

Cerca de 60.000 trabalhadores nos bastidores de filmes e programas de TV no sábado evitaram se juntar aos grevistas da Kellogg, mas a greve iminente era a mais recente Mostre força pelos membros da guilda Que dizem que estão fartos de pouco ou nenhum aumento e outros lances. Os executivos da Kellogg não puderam ser encontrados para comentar, mas disseram que a remuneração da empresa está entre as melhores do setor.

Os ativistas trabalhistas reclamam que, embora muitos de seus membros tenham sido considerados essenciais durante a crise do COVID-19, isso não se refletiu na forma como são tratados pelos empregadores. Com um governo na Casa Branca, eles vêem como solidário, e um mercado de trabalho que viu isso Este é um número recorde de americanos que renunciaram em agosto, os sindicatos estão prontos para testar a determinação corporativa.

Até agora, houve pelo menos 176 greves este ano, incluindo 17 em outubro, de acordo com o Labor Tracker da Universidade Cornell.

“Os trabalhadores estão em greve por um negócio melhor e uma vida melhor”, disse Liz Schuller, presidente da Confederação Trabalhista, o maior sindicato do país, em entrevista coletiva do SAPO na semana passada.

“A pandemia realmente expôs a desigualdade em nosso sistema e os trabalhadores se recusam a voltar a empregos ruins que colocam sua saúde em risco”, acrescentou ela, observando que o termo #Striketober estava em alta no Twitter.

Apesar de alguns contratempos, incluindo Campanha falhada No início deste ano na Amazon.com (AMZN.O) Fora de Birmingham, Alabama, os líderes sindicais sentem que as estrelas estão alinhadas com eles para obter ganhos.

“Entramos em uma nova era nas relações de trabalho”, disse Harley Shaiken, professor emérito do trabalho na Universidade da Califórnia, Berkeley. “Os trabalhadores sentem que estão no comando e que falta muita coisa para compensar.”

“O que estamos vendo é uma luta para voltar ou pelo menos ficar na classe média”, disse ele.

Apoio na Casa Branca

A filiação sindical caiu constantemente nas últimas décadas, caindo de 20% em 1983 para menos de 11% dos trabalhadores americanos em 2020, de acordo com o Bureau of Labor Statistics dos EUA.

No entanto, 68% dos americanos agora aprovam os sindicatos, a maior porcentagem desde 1965, de acordo com uma pesquisa Gallup de agosto, e essa porcentagem sobe para quase 78% para jovens de 18 a 29 anos.

Ajudar a alimentar as esperanças dos líderes sindicais é a opinião que prevalece entre os reguladores de que o presidente Joe Biden é o presidente mais pró-sindical da era moderna. Em abril, democrata Crie uma equipe Para fortalecer a organização do trabalho.

dois meses atrás, Lute pelos direitos dos trabalhadores Para formar sindicatos na corrida para a tentativa fracassada de organizar os trabalhadores da Amazon no Alabama. Compromisso de membros da equipe Para continuar tentando organizar Operações de armazém da empresa.

Outros contratempos incluíram sindicatos em Beaumont, Texas, onde a ExxonMobil (XOM.N) Ela fechou 650 trabalhadores de sua refinaria e de uma planta próxima em maio, depois que o sindicato United Steel Workers local recusou uma oferta de contrato. Os líderes sindicais decidiram votar o contrato na terça-feira, mas pediram aos membros que o rejeitassem.

Exon disse O bloqueio era necessário Para evitar atrapalhar uma possível greve, as mudanças de antiguidade que ele queria impor eram necessárias para garantir a lucratividade. Enquanto isso, alguns membros do sindicato moveram-se para abolir o sindicato.

O descontentamento foi impressionante em alguns setores: 90% das empresas Deere & Co (cova) trabalhadores horistas, representados pelo United Auto Workers (UAW), Recusei a oferta de contrato da empresa na semana passada E eles entraram em greve.

Os maiores 10.000 trabalhadores na indústria de equipamentos agrícolas estão buscando salários mais altos e benefícios de aposentadoria ou, como disse o administrador do distrito 8 do UAW, Mitchell Smith, “uma melhor fatia do bolo”.

A Deere não quis comentar, mas depois que os membros do UAW votaram pela greve, a empresa disse que queria preservar a posição de seus funcionários como os mais bem pagos do setor.

Trabalhadores de bastidores em Hollywood, representados pela International Alliance of Theatre Employees (IATSE), têm buscado redução de horas, mais intervalos, intervalos para refeições e salários mais altos. Aqueles que estão na parte inferior da escala de pagamento.

Enquanto os trabalhadores de Hollywood evitavam fazer greves, os piquetes ainda podiam ficar mais lotados.

Mais de 28.000 profissionais de saúde em 13 hospitais do sul da Califórnia em Kaiser Permanente e centenas de centros médicos votaram esmagadoramente no início deste mês para autorizar a greve. Eles querem mais salários e níveis mais altos de pessoal para reduzir o esgotamento exacerbado pela pandemia.

Essa demanda foi repetida por quase 2.000 profissionais de saúde que entraram em greve desde 1º de outubro em Buffalo, Nova York.

“Trabalhamos brevemente no Mercy por cinco anos”, disse Kathy Kelly, que trabalhou como enfermeira por 38 anos no Hospital Mercy para o Sistema de Saúde Católico, durante um intervalo do protesto. “Isso é o suficiente. Nós só podemos dar tanto.”

(Relata Ben Klayman em Detroit). Reportagem adicional de Erwin Siba em Houston, Julia Love e Jeffrey Dustin em San Francisco e Kanaki Deka em Bengaluru. Edição de Daniel Wallis

