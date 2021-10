Os preços do petróleo sobem à medida que o coronavírus se recupera, geradores de energia alimentam a demanda

Uma visão geral da refinaria de petróleo Ras Tanura e do terminal de petróleo da Saudi Aramco em 21 de maio de 2018. REUTERS / Ahmed Jadallah

CINGAPURA (Reuters) – Os preços do petróleo atingiram seus níveis mais altos em anos na segunda-feira, conforme a demanda se recuperou da pandemia Covid-19, impulsionada por mais hábitos de geradores de energia que deixaram de usar gás caro e carvão para óleo combustível e diesel.

Os futuros do petróleo Brent subiram 63 centavos, ou 0,7 por cento, para $ 85,49 o barril às 0645 GMT, após atingir a alta da sessão de $ 86,04, o preço mais alto desde outubro de 2018.

Os contratos futuros do petróleo US West Texas Intermediate subiram 95 centavos, ou 1,2%, para $ 83,23 o barril, após atingir a alta da sessão de $ 83,73, a maior desde outubro de 2014.

Ambos os contratos subiram pelo menos 3% na semana passada.

“Facilitar as restrições em todo o mundo provavelmente ajudará a recuperar o consumo de combustível”, disseram analistas do ANZ Bank em uma nota na segunda-feira, acrescentando que a mudança do gás para o petróleo apenas para geração de energia poderia aumentar a demanda em até 450.000 barris por barril. Hoje no quarto trimestre.

As baixas temperaturas no hemisfério norte também devem agravar o déficit de abastecimento de petróleo, disse Edward Moya, analista sênior da OANDA.

“Parece que o déficit do mercado de petróleo está para piorar com a intensificação da crise de energia, já que o clima no norte já está começando a esfriar”, disse.

Ele acrescentou: “Como a escassez de carvão, eletricidade e gás natural leva a uma demanda adicional de petróleo, parece que isso não será acompanhado por barris adicionais significativos da OPEP + ou dos Estados Unidos.”

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, disse na segunda-feira que seu país pedirá aos produtores de petróleo que aumentem a produção e tomem medidas para amortecer o golpe nas indústrias atingidas pelo recente aumento nos custos de energia.

No entanto, a oferta dos Estados Unidos pode aumentar, já que as empresas de energia adicionaram plataformas de petróleo e gás natural pela sexta semana consecutiva, já que os preços do petróleo bruto empurraram os perfuradores de volta à plataforma de poço.

O número de plataformas de petróleo e gás nos EUA, um indicador antecipado da produção futura, aumentou de 10 para 543 na semana encerrada em 15 de outubro, disse a empresa de serviços de energia Baker Hughes na semana passada, o nível mais alto desde abril de 2020. Leia mais

Enquanto isso, a economia da China provavelmente cresceu em seu ritmo mais lento em um ano no terceiro trimestre, prejudicada por falta de energia, gargalos de fornecimento e surtos esporádicos de coronavírus. Consulte Mais informação

A taxa diária de processamento de petróleo caiu para seu nível mais baixo desde maio de 2020 em setembro no segundo maior consumidor de petróleo do mundo, uma vez que a escassez de matérias-primas e as inspeções ambientais paralisaram as operações nas refinarias, enquanto as refinarias independentes enfrentaram restrições nas cotas de importação de petróleo bruto. Consulte Mais informação

(Reportagem de Jessica Jaganathan) Edição de Kenneth Maxwell e Stephen Coates

