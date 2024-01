Um iPhone caiu a dezenas de milhares de pés de um avião Boeing 737 MAX 9

Explosão da Alaska Airlines: passageiro relembra ‘grande buraco’ no avião A tampa da porta de um avião da Alaska Airlines explodiu logo após a decolagem, levando a Administração Federal de Aviação a suspender temporariamente mais de 150 aviões para inspeção.

Mesmo que surjam sérias questões sobre por que a vedação da porta de um dos novos aviões Boeing da Alaska Airlines na semana passada foi forçada a fazer um pouso de emergência, havia uma pergunta na mente de muitos usuários de telefones celulares: como um iPhone de alguma forma caiu desligado? 16.000 pés do avião e sobreviver intacto?

Os canais de mídia social estão cheios de discussões e especulações sobre como a sobrevivência do telefone poderia ser incluída em uma campanha publicitária. O USA TODAY procurou dois cientistas que explicaram como a física desempenhou um papel.

David Rackstraw, cientista sênior do Laboratório Nacional Lawrence Livermore, na Califórnia, trabalha com alunos como parte do programa de educação científica e matemática do laboratório. Ele frequentemente conversa com os alunos sobre telefones celulares, testes de queda de telefone e Como os alunos podem realizar experimentos complexos usando seus telefones.

Nesse caso, explicou Rackstraw, pelo menos três coisas provavelmente funcionariam a favor do telefone.

Em primeiro lugar, os fabricantes de telefones estão a torná-los cada vez mais resistentes, dado o número de quedas a que os nossos dispositivos móveis estão expostos, a partir de distâncias muito mais curtas. Capas de telefone e protetores de tela também ajudam a proteger o telefone quando ele cai, disse ele. Finalmente, o local de pouso do telefone pode ter feito uma grande diferença.

Vancouver, Washington, homem, Sean Bates, Publicado em X O iPhone foi encontrado no domingo, depois que o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes pediu aos moradores da área que procurassem peças que pudessem ter caído do avião durante a emergência.

Bates disse a uma estação de televisão local que encontrou o telefone ao lado da estrada, sob os arbustos. Ele disse que o telefone ainda estava no modo avião, com o recibo de bagagem do voo da Alaska Airlines ainda exibido na tela.

Bates passou o telefone para o NTSB e, na segunda-feira, a presidente do Conselho de Segurança, Jennifer Homendy, postou uma mensagem no X para Bates, agradecendo por sua ajuda.

O modelo exato do telefone ou o fabricante da capa ainda não são conhecidos.

Rackstraw disse que quando qualquer objeto em movimento é largado, ele tem momento, ou seja, massa multiplicada pela velocidade. O que importa é quando o corpo para e o que o impede. Ele comparou isso à diferença entre bater em uma parede de tijolos e cair sobre um travesseiro. A almofada retarda o impacto durante um período de tempo mais longo do que uma parede de tijolos.

É por isso que os automóveis de passageiros e os caminhões possuem airbags, para absorver a força e retardar o momento do impacto. É também por isso que barreiras de redução de energia em aço e espuma (SAFER) são instaladas nas pistas para proteger os pilotos, absorvendo e reduzindo a energia quando o carro de corrida bate na parede.

Ele disse que as capas de telefone são feitas de um material que flexiona levemente e é afetado quando impactado. “Tem a capacidade de triturar um pouco.”

Lou Bloomfield, professor emérito de física da Universidade da Virgínia, disse que o iPhone certamente atingiu a velocidade terminal no início de sua queda. Isso significa que sua velocidade descendente aumentou até que a força ascendente da resistência do ar, também conhecida como arrasto, “equilibra a força gravitacional descendente (o peso do iPhone) de modo que o iPhone pare de acelerar para baixo e simplesmente se mova a uma velocidade constante”, disse Bloomfield. .

O iPhone pode ter tropeçado durante a queda, encontrando maior resistência do ar, disse ele, e a estimativa de velocidade do telefone “não foi tão rápida – provavelmente menos de 160 km/h e provavelmente muito menos que isso”.

Em experimentos com moedas em queda, as moedas caíram e atingiram uma velocidade terminal de cerca de 40 km/h, disse Bloomfield. “Um iPhone cambaleante deve balançar como uma grande moeda, movendo-se mais rápido que uma moeda, mas não tão rápido que não possa resistir a uma colisão com um gramado liso”, disse ele.

O principal fator é onde o telefone caiu. Se ele tivesse caído apenas alguns metros para o lado e caído na estrada em vez de nos arbustos, a história poderia ter sido muito diferente, disse Rackstraw. “O telefone teve sorte de chegar em um ambiente natural onde o impulso era mais lento.”

Ele disse que era provável que o telefone estivesse batendo e pulando entre os galhos ao cair, absorvendo o impacto da queda muito antes de o telefone atingir o chão.

“Os telefones são projetados para receber pulsos muito fortes. Estamos tentando fazer com que esse pulso aconteça durante um período de tempo mais longo”, disse ele.

O pior cenário é que o canto do telefone bata em algo forte.

Rakestraw e os alunos não estão apenas estudando o que acontece quando alguém deixa cair um celular. O laboratório trabalha com alunos do programa Para melhorar a educação em ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) no país.

Ele acrescentou que o laboratório desenvolveu um site que inclui milhares de páginas de experimentos que os alunos podem realizar em seus smartphones. Os telefones celulares “permitem que mesmo os alunos das escolas secundárias mais pobres do país tenham experiências melhores” do que aquelas conduzidas em algumas das melhores universidades.