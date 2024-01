Oscar Mayer contrata motoristas da Wienermobile por um salário de US$ 35.600

Chamando todos os amantes de cachorro-quente!





Óscar Mayer é emprego Para que as pessoas se tornem membros da cobiçada classe “Hotdogger” – e assumam o volante de seus Wienermobiles. Os Wienermobiles têm 27 pés de comprimento e 11 pés de altura – ou 60 cachorros-quentes e 24 cachorros-quentes de altura, segundo Oscar Mayer – e os Wienermobiles estão na estrada desde 1936.





O show paga US$ 35.600 como salário base, mas também inclui um subsídio semanal de US$ 150 para refeições e viagens pessoais, 18 dias de férias remuneradas, benefícios completos de saúde e todas as despesas de hotel cobertas.









Os novos regimentos darão continuidade à tradição de 87 anos de dirigir veículos amarelos e laranja, além de distribuir apitos de salsicha para amantes de carne em todo o país. Espera-se também que eles criem conteúdo social, diz a empresa.





Os capítulos finais de Hot Doggers também visitaram Porto Rico, casaram 12 casais em Las Vegas e ajudaram a apresentar o primeiro pirulito com sabor de cachorro-quente, de acordo com a marca.









Amantes de cachorro-quente são bem-vindos! Progredindo Representar a 37ª turma por um ano em um trabalho remunerado em tempo integral ao volante do famoso Wienermobile. As inscrições para esta posição, oficialmente intitulada Porta-voz da Wienermobile, já estão abertas aqui Até 31 de janeiro, um representante confirmado para a PEOPLE.





A empresa afirma que os fabricantes de cachorro-quente percorrem em média 32 mil quilômetros por ano, visitam pelo menos 40 cidades e representam a Oscar Mayer em mais de 1.200 eventos.





Oscar Mayer Wienermobile.

Cortesia de Oscar Mayer



“O título de Hotdogger é uma posição rara e cobiçada, única para aqueles que buscam aventura e uma experiência única na vida”, disse Ed Rowland, diretor sênior de comunicações de marca da Oscar Mayer, em comunicado à imprensa.





“Estatisticamente falando, mais pessoas visitaram o espaço do que dirigiram um Wienermobile!” Ele disse. (Também é mais difícil ser aceito como Hotdogger do que em uma universidade da Ivy League, de acordo com Oscar Mayer.)





“Estamos orgulhosos de dar as boas-vindas ao próximo capítulo, que continuará a tradição de despertar sorrisos e entregar bolos divertidos aos fãs em todos os EUA”, acrescentou Rowland.





Além de um profundo amor por cachorros-quentes – e trocadilhos com cachorros-quentes – as qualificações para o cargo incluem fortes habilidades de comunicação e um diploma de bacharel, de preferência em relações públicas, jornalismo, comunicação ou marketing.