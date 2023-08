Um incêndio em uma casa de férias francesa para adultos com necessidades especiais tirou a vida de 9 pessoas e teme-se que outras duas tenham morrido

Um incêndio ocorreu em uma casa de férias para adultos com deficiência no leste da França na quarta-feira, matando pelo menos nove pessoas, disse o chefe de operações de resgate.

O tenente-coronel Philip Hoyler, que liderava o trabalho de resgate dos bombeiros, disse que as equipes estavam procurando os corpos de mais duas pessoas que teriam morrido no incêndio. As autoridades disseram que 17 pessoas foram evacuadas, incluindo uma que foi hospitalizada com ferimentos graves.

Apenas aqueles que estavam hospedados no andar térreo da residência particular na cidade de Wintzenheim conseguiram escapar do incêndio, que a administração local da região do Haut-Rhin disse ter começado às 6h30, disse Haweiler.

De acordo com Howiller, os onze passageiros restantes ficaram presos no convés superior e em um mezanino desabado.

A primeira-ministra Elizabeth Borne disse no X, anteriormente conhecido como Twitter, que estava indo para o local do incêndio.

Christophe Marot, secretário-geral da administração local, disse ao âncora do France Info que os turistas incluíam adultos com “deficiência intelectual leve”. Acredita-se que entre os mortos estavam 10 pessoas com deficiência e um acompanhante.

O comunicado, divulgado pela prefeitura de Haut-Rhin, disse que o grupo geralmente vive na cidade de Nancy, no leste da França. “O prédio foi usado… para as férias deles”, acrescentou.

O corpo de bombeiros destacou 76 bombeiros, quatro carros de bombeiros e quatro ambulâncias para conter o fogo e atender as vítimas. Quarenta policiais também foram mobilizados.

O comunicado disse que o fogo foi controlado.

O presidente francês Emmanuel Macron escreveu no X: “Diante desta tragédia, meus pensamentos estão com as vítimas, os feridos e suas famílias. Obrigado às nossas forças de segurança e serviços de emergência.”