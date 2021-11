um homem do condado de Boise morre de raiva; Primeira morte por vírus em Idaho em 43 anos

Um morcego que voa durante a alimentação no Arizona. Os morcegos estão entre os maiores vetores da raiva. (Joe MacDonald, Shutterstock)

Um homem de Idaho que autoridades estaduais de saúde acreditam não saber que foi mordido ou arranhado com uma raquete no final de agosto e morreu de raiva no mês passado, disseram autoridades na quinta-feira.

É a primeira morte humana por raiva no estado desde 1978, de acordo com o Departamento de Saúde, Bem-estar e Saúde Central de Idaho.

“Este caso trágico destaca como é importante para os habitantes de Idaho estarem cientes do risco de exposição à raiva”, disse a epidemiologista de Idaho, Dra. Kristen Hahn, em um comunicado. “Embora as mortes sejam raras, é fundamental que as pessoas expostas aos morcegos recebam tratamento adequado para prevenir o aparecimento da raiva o mais rápido possível”.

As agências informaram que um homem de Boise County, cujo nome e idade não foram divulgados, encontrou um morcego em sua casa no final de agosto. O morcego voou perto dele e ficou preso em suas roupas, mas o homem não sabia que tinha sido mordido ou arranhado. O condado de Boise fica a cerca de uma hora e meia de carro de Boise, que é a capital do estado e sede do condado de Ada.

Então, em algum momento de outubro, o homem adoeceu e foi levado a um hospital na área de Boise antes de morrer. As autoridades disseram que souberam do incidente com o morcego quando investigaram sua morte. Eles disseram que já estiveram em contato com a família do homem, aqueles que o trataram e qualquer outra pessoa que tenha sido exposta ao vírus.

Autoridades de saúde de Idaho e Utah observam que a raiva tem a maior taxa de mortalidade de qualquer outra doença. No entanto, as mortes por raiva em humanos são extremamente raras. em 2018, um morôni de 55 anos que teve a primeira morte de raiva em Utah desde 1944. Esse caso, três anos atrás, também envolveu morcegos.

Depois que um par de animais de estimação entrou em contato com animais selvagens portadores de raiva na área de St. George no início deste ano, Hannah Rittler, epidemiologista do Departamento de Saúde de Utah, disse em um comunicado em 24 de setembro.

“É por isso que é tão importante trabalhar com oficiais de controle de animais (divisão de Utah) e departamentos de saúde locais para determinar se você precisa de uma vacina anti-rábica pós-exposição”, acrescentou ela. “É um tratamento que salva vidas e a razão pela qual os casos de raiva em humanos diminuíram drasticamente nos últimos 100 anos.”

De acordo com a Clínica MayoOs sintomas da raiva incluem: febre, dor de cabeça, náuseas, vômitos, agitação, ansiedade, confusão, hiperatividade, dificuldade em engolir, salivação excessiva, medo causado por tentativas de beber líquidos devido à dificuldade em engolir água, medo causado pelo ar voando sobre o corpo. Facial, alucinações, insônia, paralisia parcial.

Autoridades de saúde de Idaho dizem que a exposição à raiva é mais comum. Eles dizem que cerca de 60.000 americanos recebem anualmente a série de vacinação pós-exposição.

Funcionários do Departamento de Recursos da Vida Selvagem de Utah dizem que os morcegos são os transmissores mais comuns de raiva em Utah. Os morcegos são responsáveis ​​por todos, exceto dois dos 96 casos de raiva confirmados em Utah desde 2016. Em setembro, havia também 59 casos de humanos expostos ao vírus nos últimos cinco anos – com uma morte.

Autoridades de saúde de Idaho dizem que 14 morcegos tiveram teste positivo para raiva em seu estado somente neste ano. Cerca de 11% dos 159 morcegos testados no estado de Jawhar no ano passado também carregavam o vírus.

Se alguém em Utah esteve em contato com um animal que pode ter raiva, a agência recomenda “ligar imediatamente” para o controle de animais local ou escritório DWR para que possam pegar o animal para o teste de raiva. Se o acidente ocorrer durante o fim de semana, eles o encorajam a ligar para o número não emergencial de seu despacho policial local, que pode entrar em contato com o pessoal do DWR.

Se o animal não pode ser testado, eles dizem que deve ser assumido que uma pessoa que esteve em contato com a criatura foi exposta ao vírus.

“Visite o site do Departamento de Saúde de Utah imediatamente para encontrar o local mais próximo para receber a vacina contra a raiva (profilaxia pós-exposição)”, escreveram funcionários da agência em um comunicado. “Ligue para o departamento de saúde local para fazer perguntas e relatar o incidente.”

