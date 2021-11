Novo robô entrega vacinas sem agulhas ou médicos

Um dos poucos motivos legítimos para relutância em ser vacinado é o medo de agulhas. Empresas como a Pfizer estão trabalhando em formas de pílula das vacinas Covid-19 como alternativas, mas um novo robô também pode ajudar a fabricar a vacina. Procedimento menos intimidante como isso é A injeção é realizada por conta própria E sem a picada da agulha.

Desenvolvido por Cobionix, um Uma empresa de robótica autônoma fundada na Universidade Canadense de Waterloo, Cobi foi projetada como uma plataforma robótica autônoma e versátil que pode ser configurada e customizada para as inúmeras tarefas que pode realizar sem a necessidade de intervenção humana ou supervisão, uma abordagem à robótica que tem ganhou popularidade ao longo dos anos.

Os robôs são normalmente projetados e programados para executar tarefas muito específicas, como soldar pneus de automóveis em uma fábrica de automóveis. a longo prazo, Um robô construído para um propósito poderia ser mais acessível do que um funcionário humano, assumindo tarefas potencialmente perigosas para as pessoas realizarem, mas os custos iniciais são proibitivos, o que significa que não era uma boa opção para pequenas empresas que não podem arcar com os custos iniciais . Em comparação, Cobi foi projetado e construído com extrema flexibilidade em mente e simplesmente precisa de atualizações de software e ferramentas simples para alterar a funcionalidade. Ele permite que o robô seja construído em massa, o que ajuda a reduzir o preço, e para provar sua resiliência, seus criadores mostraram que ele entrega vacinas.

A única coisa assustadora Do que um profissional médico treinado para enfiar uma agulha hipodérmica profundamente em seu braço é um robô insensível que não tenta fazer a mesma coisa ao lado do leito. Assim, Cobi emprega uma alternativa menos intimidante: uma tecnologia de injeção sem agulha desenvolvida por outra empresa que usa um jato de alta pressão, não mais espesso que um fio de cabelo humano, para injetar o conteúdo da vacina profundamente no tecido do braço.

Alguns robôs médicos, como os projetados para cirurgia, são operados remotamente por cirurgiões reais que podem estar a quilômetros de distância, mas ainda monitoram o andamento do procedimento por meio de vídeos ao vivo. Em vez disso, o Cobi automatiza tudo, usando câmeras primeiro para detectar a presença de um paciente e depois documentá-lo ou identificá-lo. A mão do robô possui um sensor LiDAR que escaneia rapidamente o paciente para criar um mapa 3D de seu corpo que é analisado por um software para determinar o melhor local de injeção. T mostrando, Em seguida, o paciente recebe instruções sobre Como se preparar para a filmagem, incluindo onde ficar, em que posição e se as peças de roupa precisam ser removidas.

em um mundo real Ajustar, Existem milhares de variáveis ​​que devem ser consideradas para que tal robô seja eficaz nesta tarefa específica, incluindo sistemas em vigor para garantir que os pacientes são quem eles dizem (reconhecimento facial, etc.). É por isso que os criadores da plataforma Acho que ainda faltam dois anos para que Cobi comece a dar vacinas. Porém, automatizar essa tarefa poderia tornar a vacinação de grandes populações mais fácil, barata, rápida e segura, pois também reduziria potencialmente os riscos de exposição para os profissionais médicos. E embora dois anos pareçam muito tempo, ainda não temos certeza de quanto tempo a atual pandemia vai durar, e as vacinas de reforço anuais da Covid-19 estão começando a parecer uma coisa muito real.