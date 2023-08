Um funcionário disse que as universidades afegãs estão dispostas a readmitir mulheres, mas não até que o líder do Taliban diga que está bem.

CABUL, Afeganistão (AP) – As universidades do Afeganistão estão prontas para readmitir estudantes do sexo feminino, disse um funcionário da educação no sábado, mas o líder do Talibã tem a palavra final sobre quando isso pode acontecer – se é que acontecerá.

talibã As mulheres foram banidas do campus da universidade Em dezembro passado, provocou um clamor global. As meninas foram proibidas de estudar além da sexta série logo após o retorno do Talibã ao poder em agosto de 2021. O Afeganistão é o único país do mundo que proíbe a educação feminina.

Afeganistão O ministro do Ensino Superior, Nidaa Mohamed Nadim, disse Na época, a proibição da universidade era necessária para evitar a mistura dos sexos e porque se acreditava que algumas das matérias ensinadas violavam os princípios do Islã.

Ele disse que a proibição, emitida pelo líder talibã Hebatullah Akhundzada da cidade de Kandahar, no sul, está em vigor até novo aviso.

O chanceler do Ministério do Ensino Superior, Maulvi Abdul-Jabbar, disse que as universidades estão prontas para readmitir estudantes do sexo feminino assim que Akhundzada emitir a ordem para suspender a proibição. Ele não foi capaz de dizer quando ou se isso aconteceria.

Ele disse à Associated Press que Akhundzada “ordenou que as universidades fossem fechadas, então elas foram fechadas”. “Quando ele disser que estão abertos, eles abrirão no mesmo dia. Todos os nossos líderes são a favor (da retomada da educação das meninas), até nossos ministros são a favor.”

Jabbar disse que conheceu Akhundzadeh sete ou oito anos atrás. Ele lutou ao lado dos russos durante a guerra soviética de 10 anos no Afeganistão e fez parte do Talibã por 27 anos.

Ele disse: “É apenas por causa de nossa obediência (a Akhundzadeh) que seguimos suas ordens.”

Seus comentários são outro sinal das opiniões divergentes dentro do Talibã sobre isso processo de tomada de decisão E cerimônias de Akhundzadacom a transferência do porta-voz Zabihullah Mujahid Rapidamente para descartar relatórios de partição. Também mostra o poder que Akhundzada exerce sobre o Talibã.

O ministro Nadeem havia introduzido a proibição como uma medida temporária enquanto soluções eram encontradas para resolver os problemas relacionados à segregação de gênero, disciplinas escolares e códigos de vestimenta. Ele disse que as universidades abririam suas portas para as mulheres assim que fossem dissolvidas.

O Talibã fez promessas semelhantes sobre Chegando ao ensino médio Para as meninas, ele disse que as aulas seriam retomadas assim que “questões técnicas” com uniformes e transporte fossem resolvidas, mas as meninas ainda eram excluídas das aulas.

Jabbar disse que o setor educacional é o mesmo de antes.

“Tudo é preparado com antecedência, seja escola ou estudo universitário. Os horários (de início) podem ser diferentes, meninos de manhã e à tarde haverá meninas. Ou haverá meninas de manhã e meninos à tarde. “

Seus comentários foram feitos dias antes do segundo aniversário do retorno do Talibã ao poder.