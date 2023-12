Um astronauta tira uma foto misteriosa do “Duende Vermelho” bem acima da Terra

O rápido aparecimento do duende vermelho, que durou apenas um milissegundo, representa um desafio para os cientistas

Um astronauta da Agência Espacial Europeia (ESA) fotografou recentemente um evento incomum chamado Red Sprite. O astronauta Andreas Mogensen tirou estas imagens usando uma câmera de alta resolução para o experimento Thor-Davis na Universidade Técnica Dinamarquesa. O experimento tem como objetivo estudar os raios na alta atmosfera e seus efeitos nos níveis de gases de efeito estufa, influenciando assim o aquecimento global. Os cientistas estimaram as dimensões do duende vermelho na imagem do astronauta em cerca de 14 x 26 quilômetros (8,7 x 16,2 milhas).

“Essas imagens tiradas por Andreas são incríveis”, disse Olivier Chanrion, cientista-chefe deste experimento e pesquisador sênior da DTU Space. BBC.

“A câmera Davis funciona bem e nos dá a alta resolução temporal necessária para capturar processos rápidos em relâmpagos.”

Qual é o duende vermelho?

O sprite vermelho representa um fenômeno atmosférico incomum classificado como Evento Luminoso Transiente (TLE). Às vezes chamado de relâmpago vermelho, ocorre acima de nuvens de trovoada em altitudes de 40 a 80 quilômetros (25 a 50 milhas) acima da superfície da Terra. Ao contrário dos relâmpagos típicos que descem das nuvens até o solo, o objeto atua ao contrário, ascendendo para a atmosfera, assemelhando-se a uma forma de raio reverso.

O rápido aparecimento do duende vermelho, que dura apenas um milissegundo, representa um desafio para os cientistas que pretendem capturá-lo e estudá-lo de forma abrangente. Uma vez que estes fenómenos ocorrem acima das nuvens de trovoada, constituem dificuldades de observação a partir da Terra e são sobretudo visíveis a partir do espaço. No entanto, aprofundar-se nas suas propriedades pode fornecer informações importantes sobre as atividades da alta atmosfera, fornecendo informações valiosas para a compreensão científica.

O sprite raro não é o único fenômeno atmosférico que ocorre; os jatos azuis são outro exemplo de evento luminoso transitório.