O lançamento de um foguete SpaceX Falcon Heavy para o secreto avião espacial X-37B foi adiado para 11 de dezembro

Um foguete SpaceX Falcon Heavy está se preparando para lançar o avião espacial X-37B da Força Espacial dos EUA na noite de segunda-feira (11 de dezembro), após um atraso de um dia devido ao clima, e você provavelmente poderá assistir ao evento ao vivo.

O foguete Falcon Heavy está programado para ser lançado do Complexo de Lançamento 39A no Centro Espacial Kennedy da NASA, na Flórida, durante uma janela de 10 minutos que abre às 20h14 EDT (01h14 GMT, 12 de dezembro). Se, como esperado, a SpaceX transmitir o lançamento online, você poderá assisti-lo ao vivo aqui no Space.com. A SpaceX anunciou que o voo foi adiado por 24 horas na manhã de domingo.

“Agora temos como meta segunda-feira, 11 de dezembro, o lançamento do Falcon Heavy para a missão USSF-52, com previsão de que as condições climáticas melhorem para 70% propícias à decolagem na noite de segunda-feira.” SpaceX escreveu no X (anteriormente Twitter). “A equipe usará o tempo para concluir verificações adicionais antes do lançamento.”

O próximo lançamento será o sétimo lançamento até o momento do avião espacial reutilizável X-37B e seu primeiro voo em uma aeronave Falcon Heavy, o que poderá ter consequências para sua próxima missão orbital.

Cinco dos seis lançamentos X-37B até agora usaram foguetes Atlas V da United Launch Alliance, com outro usando SpaceX Falcon 9. Falcon Heavy, que usa três boosters Falcon 9 como primeiro estágio, supera os dois outros foguetes quando se trata de ganhar massa em órbita. De acordo com a última Força Espacial lançarAlguns dos objetivos do próximo lançamento.

Um foguete SpaceX Falcon Heavy transportando uma Força Espacial dos EUA

A atualização no veículo de lançamento também pode ter algo a ver com a massa. O X-37B possui espaço de carga para abrigar equipamentos e experimentos, e pode transportar uma carga útil de missão secundária que requer capacidade de elevação adicional do Falcon Heavy.

A incerteza aqui não é surpreendente; A maioria dos detalhes da missão do X-37B foram confidenciais. No entanto, o USSF-52 mantém um experimento não classificado sob arrendamento: o projeto “Seeds-2” da NASA, que testará os efeitos da radiação e de voos espaciais de longa duração em sementes de plantas.

Cada missão sucessiva do X-37B foi mais longa que a anterior, com seu último voo orbital durando 908 dias. Essa missão, chamada OTV-6, pousou em novembro de 2022.

Quando o Falcon Heavy for lançado no domingo, será a nona missão do foguete até agora. Será também o quinto voo de reforços laterais apoiando esta missão específica; A dupla lançou recentemente a Sonda Psíquica da NASA, em outubro deste ano.

Nota do editor: Esta história foi atualizada em 10 de dezembro para refletir o atraso de um dia da SpaceX nos lançamentos do Falcon Heavy e do X-37B.