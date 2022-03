Ucrânia busca ‘cessar-fogo imediato’ e retirada russa nas primeiras conversas diretas durante a invasão em curso de Putin

Kiev — Delegados ucranianos e russos se reuniram na segunda-feira nas primeiras negociações diretas entre os dois países desde que a Rússia lançou sua invasão há cinco dias. As conversas duraram horas e, embora trouxessem alguma esperança de um fim à guerra, UcrâniaO presidente e os moradores de Kiev deixaram claro que esperavam pouca discussão. Mesmo durante a reunião, houve relatos de intenso bombardeio russo de cidades no leste da Ucrânia.

A Rússia não explicará seus objetivos nas negociações, mas Haley Ott, da CBS News, informou que as principais demandas da Ucrânia são um cessar-fogo imediato e a retirada de todas as forças russas. Autoridades russas disseram que a reunião terminou no início da noite e que as delegações interessadas estavam voltando para suas capitais para discutir as negociações.

A capital ucraniana, Kiev, ainda estava em alerta máximo na segunda-feira, mas os moradores foram autorizados a sair de suas casas e abrigos pela primeira vez desde a noite de sábado, quando o governo local – preparando-se para intensificar o cerco russo à cidade – disse que qualquer um fora nas ruas iria tratá-lo como um inimigo.

Um transportador de tropas russo queima ao lado do corpo de um soldado não identificado durante os combates entre as forças armadas russas e ucranianas em Kharkiv, leste da Ucrânia, em 27 de fevereiro de 2022. Sergey Popock/AFP/Getty Images



Horas antes do início das negociações russo-ucranianas em um local perto da fronteira com a Bielorrússia, autoridades ucranianas disseram que a Rússia bombardeou novamente grandes cidades durante a noite. Autoridades de defesa disseram que Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, sofreu intenso bombardeio de artilharia depois que as forças ucranianas a retomaram das forças russas no dia anterior.

Enquanto isso, a pressão aumentava sobre o líder russo Vladimir Putin, enquanto toda a Assembleia Geral das Nações Unidas se reunia reunião extraordinária de emergência para discutir a crise um dia depois que Putin anunciou que colocou suas forças nucleares em alerta em resposta ao que ele alegou serem “declarações agressivas” da OTAN e puniu sanções das nações mais ricas do mundo.