Estoques despencam em meio à invasão da Rússia e escalada de sanções

As ações dos EUA afundaram e os preços da energia subiram nesta segunda-feira após a escalada das sanções contra a Rússia em meio a um conflito em andamento na Ucrânia, aumentando ainda mais a incerteza sobre as perspectivas para os mercados financeiros globais.

O S&P 500, Dow e Nasdaq caíram. Preços intermediários do petróleo bruto no oeste do TexasCL = F.) para até US$ 99,10 por barril antes de reduzir alguns dos ganhos. Brent bruto (BZ = F.), a referência internacional, para uma alta de sete anos de mais de US$ 104 o barril. Os preços do ouro subiram enquanto os rendimentos do Tesouro caíram à medida que os investidores se acumulavam em ativos de refúgio.

Os movimentos do mercado de segunda-feira vieram após um fim de semana tumultuado de combates na Ucrânia, enquanto a Rússia continuava seus ataques. Um novo conjunto de sanções criticou a Rússia à medida que as principais nações ocidentais responderam à invasão. E a notícia disso O presidente russo, Vladimir Putin, colocou as forças de dissuasão nuclear do país em alerta máximo Adicionado à tensão nos mercados financeiros globais.

Estados Unidos, Comissão Europeia, França, Alemanha, Itália, Reino Unido e Canadá No sábado, ele emitiu uma declaração conjunta de aprovação Excluir alguns dos principais bancos russos do sistema de mensagens SWIFT, que ajuda a facilitar transações de trilhões de dólares globalmente. Os Estados Unidos também disseram na segunda-feira que estão proibindo os americanos de negociar com o Banco Central da Federação Russa, O Fundo Nacional de Riqueza das Federações Russas e o Ministério das Finanças da Federação Russa.

Proibir os bancos Swift “tornará mais difícil (embora não impossível) para essas instituições fazer pagamentos internacionais”, escreveu Neil Schering, economista-chefe da Capital Economics, em nota na segunda-feira. “Até agora, pelo menos, o Ocidente não foi tão longe a ponto de impor uma proibição às importações de energia da Rússia, que seriam as sanções mais fortes que poderiam aplicar.”

“Ao mesmo tempo, os Estados Unidos, a União Europeia, o Reino Unido e o Canadá anunciaram sanções contra o Banco Central da Rússia”, acrescentou Schering. “Talvez este seja um passo ainda mais importante porque reduzirá significativamente a capacidade do CBR de liquidar seus ativos estrangeiros para sustentar o rublo e ajudar as empresas russas a pagar dívidas denominadas em moedas estrangeiras. Cerca de 40% das reservas internacionais da Rússia são mantidas em os sistemas financeiros dos países que assinaram essas sanções”.

As últimas sanções impostas pelo Ocidente se somam a uma série de sanções impostas às principais instituições financeiras russas, dívida soberana e autoridades importantes na semana passada. O rublo abriu cerca de 30% mais baixo em relação ao dólar no comércio offshore, e o banco central da Rússia mais que dobrou sua taxa de juros de referência para uma alta de 20% em duas décadas, em um movimento para tentar ajudar a combater a depreciação da moeda.

“Embora os fundamentos do mercado nos EUA tenham se deteriorado muito ligeiramente, é improvável que as preocupações motivadas pelo sentimento mudem tão cedo. Do ponto de vista do mercado, as sanções contra a Rússia provavelmente terão o maior impacto nos mercados de câmbio, incluindo o rublo, o euro e o euro”. dólar, David Bansen, diretor de investimentos do Bahnsen Group, escreveu em um e-mail na manhã de segunda-feira.

Os investidores ainda estão atentos a novas repercussões nos mercados financeiros e nas empresas globais. Montadoras como Volkswagen, Renault e fabricante de pneus finlandesa Nokian Tires No final da semana passada, eles estavam interrompendo ou alterando a produção devido a interrupções e escassez na cadeia de suprimentos Exacerbado pela invasão russa da Ucrânia. Embora as sanções tenham parado de restringir as exportações de energia da Rússia, o terceiro maior produtor de petróleo do mundo, os comerciantes permaneceram em alerta para qualquer impacto direto ou indireto do conflito geopolítico nos já apertados mercados globais de energia.

“Ainda acreditamos que o impacto geral nas cadeias de suprimentos globais será relativamente pequeno, mas a expulsão de alguns bancos russos do sistema SWIFT significa que o comércio não energético entre a Rússia e a Europa provavelmente diminuirá”, disse Schering, da Capital Economics. “Ataques à infraestrutura que transporta gás para a Europa Ocidental podem aumentar ainda mais os preços e aumentar a pressão inflacionária. Sanções adicionais podem levar a retaliação da Rússia, o que pode reduzir as importações de energia para a Europa Ocidental.”

10h11 ET: A lacuna no comércio de bens dos EUA atinge um recorde histórico, com as importações atingindo um recorde

O déficit comercial de bens dos EUA atingiu um recorde em janeiro, depois que o valor das importações aumentou ainda mais, à medida que as empresas buscavam atender à crescente demanda do consumidor.

O déficit comercial atingiu US$ 107,6 bilhões no início de 2022, O Departamento de Comércio disse na segunda-feira. Isso foi maior do que os US$ 99,5 bilhões que os economistas esperavam, segundo dados da Bloomberg, e aumentou o déficit comercial de bens de US$ 100,5 bilhões em relação a dezembro.

As importações aumentaram US$ 4,4 bilhões em janeiro em relação a dezembro, para US$ 262,5 bilhões – também um recorde. Enquanto isso, as exportações caíram US$ 2,8 bilhões, caindo para US$ 154,8 bilhões em janeiro.

Quase todas as categorias de mercadorias registraram aumento nas importações durante o mês. Em uma base percentual, Alimentos, Rações e Bebidas tiveram o maior salto de 8,6%, aumentando em valor para US$ 17 bilhões. Os suprimentos industriais e as importações de bens de capital aumentaram cerca de 2%, para quase US$ 62 bilhões e US$ 69 bilhões, respectivamente.

A queda de 12,5% nas exportações de bens de consumo contribuiu significativamente para a contração geral das exportações de janeiro. As exportações ou veículos automotores e insumos da indústria também caíram.

09:31 ET: Bolsas abrem em baixa

Veja onde os mercados negociaram após o sino de abertura na manhã de segunda-feira:

07:55 ET segunda-feira: Futuros de ações caem com invasão russa, sanções aumentam

Aqui estão os principais movimentos nos mercados na manhã de segunda-feira:

