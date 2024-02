Ty Davis Price, escolha da terceira rodada do 49ers em 2022, assina contrato com os Eagles – NBC Sports Bay Area e Califórnia

Os 49ers investiram escolhas de terceira rodada em temporadas consecutivas em seus running backs.

Nenhum deles causou qualquer impacto no clube antes de se transferir para o Philadelphia Eagles.

Ty Davis-Price, escolha da terceira rodada do Draft de 2022 da NFL dos 49ers, assinou contrato com o Philadelphia Eagles, representando Relatado nas redes sociais Terça-feira.

Os 49ers selecionaram o running back Trey Sermon na terceira rodada do Draft de 2021 da NFL. Quando os 49ers romperam seu noivado no final do campo de treinamento em 2022, os Eagles reivindicaram sua isenção.

Davis Price, a 93ª escolha geral no draft de 2022, apareceu em apenas sete jogos pelo 49ers. Jordan Mason não draftado o venceu por tempo de jogo em suas temporadas de estreia.

Então, Davis Price caiu ainda mais no gráfico de profundidade com a negociação de Christian McCaffrey no meio da temporada.

A carreira de Davis-Price com o 49ers consistiu em corridas de 120 jardas e nenhum touchdown em 40 tentativas de corrida.

Os 49ers dispensaram Davis Price em 5 de dezembro para abrir espaço em seu elenco de 53 jogadores para contratar o veterano defensor Logan Ryan. Quando Davis-Price cancelou as isenções, os 49ers o contrataram novamente para o time de treino, onde ele passou o resto da temporada.

Os 49ers obtiveram muito pouco – ou nada – da maioria dos running backs que convocaram desde 2017. Joe Williams, escolhido na quarta rodada em 2017, não apareceu em um único jogo da temporada regular.

Elijah Mitchell foi a primeira escolha entre os running backs. Mitchell, escolhido na sexta rodada em 2021, liderou a equipe na corrida como novato. Ele era um sólido reserva atrás de McCaffrey, mas lutou para permanecer em campo devido a lesões.

Sua curta passagem pelo 49ers consistiu em nove jogos com 167 jardas e um touchdown em 41 tentativas corridas.

Ele jogou apenas duas partidas com os Eagles em 2022, depois foi negociado com o Indianapolis Colts na temporada passada. Ele teve 35 corridas para 160 jardas pelos Colts na última temporada, enquanto atuou em 14 jogos.

McCaffrey, Mitchell e Mason são os únicos running backs atualmente no elenco do 49ers.

