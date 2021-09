Twitter nega que Nicki Minaj comente sobre tweets de vacina COVID, Casa Branca nega convidá-la para uma visita

Um tweet de Nicki Minaj foi desmascarado esta semana.

A pop star disse na quarta-feira que foi convidada a ir à Avenida Pensilvânia, 1600, para discutir sua palestra Tweets sobre vacinas de vírus corona, mas a Casa Branca respondeu que ele acabara de lhe oferecer um telefonema. Depois que ela disse que seu acesso à sua conta do Twitter foi negado devido aos mesmos tweets, o Twitter disse que não a puniu de forma alguma. Quando ela citou uma história indireta do testículo de um parente inchado como resultado de uma vacina contra o coronavírus, as principais autoridades de saúde pública em vários países disseram que suas alegações eram falsas.

“Como fizemos com outros, oferecemos uma ligação para Nicki Minaj e um de nossos médicos para responder às perguntas que ela tinha sobre a segurança e eficácia da vacina”, disse um funcionário da Casa Branca ao The Daily Beast.

Chamando a polêmica sobre sua hesitação sobre a vacina de “adultos”, Minaj disse que até planejou seu traje para a ocasião.

A Casa Branca me convidou e acho que é um passo na direção certa. Sim estou indo. Vou vestir tudo como rosa Legalmente Loira Então eles sabem que falo sério. Vou fazer perguntas em nome de pessoas que zombaram deles apenas por serem humanos. #BallGate Today 3 “, ela tuitou.

A rapper fez soar como se o tweet fosse o último, pelo menos por um tempo. Ela escreveu no Instagram na mesma noite que disse que estava na prisão do “Twitter” e incapaz de postar.

“Estou em uma prisão no Twitter por todos vocês. Eles não gostaram do que eu estava dizendo lá naquele quarteirão, eu acho. Minha pesquisa foi ‘Tudo bem fazer perguntas / Gosto de ser burro’. Então bum. Eu não posso twittar “, escreveu ela.

No entanto, o Twitter disse que não impôs nenhuma penalidade a ela. “O Twitter não tomou nenhuma ação coercitiva sobre a conta em questão”, disse a empresa em um comunicado.

A suposta ligação para a Casa Branca surgiu de um anúncio feito pela estrela pop no início desta semana: ela não comparecerá ao Met Gala na segunda-feira, que exige que os participantes sejam vacinados. Ela não foi vacinada, e se ela foi vacinada, ela twittou, “Isso não vai acontecer [be] para o Met. Ela disse que provavelmente será vacinada antes de sair em turnê.

Ela continuou com a admissão com a justificativa de que estava esperando até “Eu sinto que já fiz pesquisas o suficiente”, que incluía uma anedota estranha de um primo.

“Meu primo em Trinidad não vai tomar a vacina porque seu amigo pegou e está impotente. Seus testículos incharam. Seu amigo estava a semanas de se casar e agora a garota cancelou o casamento. Então, ore por ela e certifique-se de você se sente confortável com sua decisão, de não ser intimidado, ”

A história inflamou as redes sociais com piadas e correções que alcançaram os mais altos níveis de saúde pública. Ambos Dr. Anthony Fauci E Ministro da Saúde de Trinidad, Terence Dialsingh Resposta: Suas alegações são falsas. De impotência e testículos inchados, Fauci disse: “Não há evidências para que isso aconteça, nem há qualquer razão mecanicista para imaginar isso acontecendo.” Dialsingh disse que o ministério da saúde do país não encontrou “nenhum relato de tais efeitos colaterais ou eventos adversos” que corroborasse sua história.

Antes de ser supostamente banida de sua conta no Twitter, Minaj passou a maior parte das quartas-feiras e os dois dias anteriores respondendo a elogios e raiva por sua relutância em ser vacinada. Os fãs de Minaj, a quem ela se refere como “Barbies” devido ao apelido de “Barbie”, pareciam divididos sobre seu ceticismo e sobre sua formação subsequente com seu companheiro excêntrico: Tucker Carlson.

O apresentador da Fox News dedicou duas noites de cobertura à história do amigo do primo de Minaj em seu programa homônimo, até Exortando o homem a ligar. O rapper twittou um clipe na quarta-feira, chamando o clipe de Carlson de um “ponto de mira” com um emoji. “Não tem nada a ver com os efeitos físicos das vacinas que enlouquecem nossa classe política”, disse Carlson no vídeo. “É a última parte do tweet de Nicki Minaj que os irrita, a parte que você diz que deve rezar, inventar sua mente como um ser humano livre e ‘não seja intimidado’. “Nossos meios de comunicação e funcionários de saúde pública gostam disso porque fazem suas vidas intimidarem as pessoas, então eles não podiam deixar assim.”

Um fã escreveu sobre Carlson, “a manobra de Nikki é racista e supremacista branca.”

A estrela pop respondeu, referindo-se à crítica da apresentadora do MSNBC Joy-Ann Reed aos seus tweets: “A mulher negra mentiu para mim e fez as pessoas me atacarem. Mas não posso citar esse cara que fez o contrário. OK. FK para ele. YASSSSSSSWOOOOOOOOOOOO Feliz agora? “Meu cérebro morto.”

Ao que Hassan Baker do Twitch respondeu: “Você sabe que ele é um nacionalista branco, certo?”

Minaj desafiadoramente respondeu: “Certo. Não posso falar com, concordar ou mesmo olhar para alguém de um determinado partido político. As pessoas não são mais humanas. Se você é negro e um democrata lhe diz para empurrar as bolas para cima sua bunda, simplesmente faça. Se você Outra parte lhe disse para procurar aquele ônibus, fique aí e seja atingido. ”

Na quarta-feira passada, depois que a Casa Branca divulgou seu comunicado, Minaj ofereceu uma refutação feroz no Instagram Live. “Você acha que vou ficar online e mentir sobre ser convidado para a maldita Casa Branca?” Ela perguntou.