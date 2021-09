Jaap van Zuyden está deixando o cargo de regente da Filarmônica de Nova York

Por enquanto, ele disse, está focado na reabertura do Geffen Hall, que está em meio a uma reforma de US $ 550 milhões. Filarmônica acelerado A tão esperada renovação do salão durante a pandemia. Enquanto isso, a orquestra liderará Em uma variedade de outros locais nesta temporada, incluindo Carnegie Hall e Alice Tully Hall.

“Talvez a inauguração deste salão seja um dos destaques da minha vida”, disse ele. Ao ficar pelo que deveriam ser as duas primeiras temporadas do novo salão, ele poderá ajudar os especialistas em áudio a ajustar o espaço.

Na sexta-feira, a nova temporada será aberta em Tolly com um concerto intitulado “From Silence to Celebration”. Ele começará com uma performance de “In Her Arms” de Anna Klein, um ato de abraço que Van Zuyden disse que ressoaria particularmente bem em meio à pandemia.

Mas ele acrescentou que ainda não sabe como será voltar às apresentações ao vivo em recintos fechados com a Filarmônica.

“A experiência está aí”, disse ele. “Seria estranho, mas seria.”