TV de ‘Bones’ Reinicialização da temporada final impressionante de ‘Lucifer’ – Get Plot تفاصيل Detalhes

O seguinte contém spoilers da última temporada da Netflix O diabo… Além de spoilers sobre a “próxima” série de TV Mais ossos.

Próximo do fim O diaboA sexta e última temporada da Netflix, The Honorary Devil (interpretado por Tom Ellis) compensa o tempo perdido com sua filha mais velha, Rory (lista de mortosBrianna Hildebrand), que estava visitando inesperadamente do futuro.

Concluindo este divertido Dia Pai / Filha, Lúcifer estava pronto para presentear Rory com seu programa favorito, ossos – Que Ele me imergiu de forma inesquecível (e ficou um pouco louco) na 3ª temporada – Apenas para ser notificado de que uma reinicialização futura, intitulada Mais ossos, supostamente chutando o traseiro original.

Você pode assistir por muito tempo O diabo Roteiro de cenário por Chris Rafferty (apresentando o resumo entusiasmado de Rory de Mais ossos hipótese) abaixo.

Quando questionado sobre a entrega de uma carta de amor recente para o ex-processual da Fox, o parceiro Ildy Modrovich respondeu: “Por quê? Não Você tem ossos Amor! “Joe Henderson, co-apresentador do programa, explicou à TVLine:” Parte do que nos motivou foi o fato de termos lutado tanto para conseguir isso ossos alfinetes [for Episode 3×20]. Foi a luta mais estranha que já escolhi, chamando as pessoas como, ‘Eu preciso ossos, Eu preciso de ossos! Eles perguntaram: “Por quê?” Ela explicou: “É uma piada arbitrária, mas Surpreendente!

A União Europeia continuou: “Lutámos muito por isso e, quando finalmente o conseguimos, sentimos que o tínhamos merecido. E a ideia de que Lúcifer gostou ossos Tanto que ele literalmente se referiu a Chloe como “Booth” apenas por nosso intermédio. [For the final season] Estamos procurando recordações, e a ideia de que Lúcifer encontrou essa paixão em sua vida, e que sua filha a carrega, é estranhamente bela. “

“ossos Ele realmente criou Lúcifer em um momento muito difícil de sua vida ”, acrescentou Modrovic.

Henderson disse daquela vez O diabo varredura anterior ossos Balançando a cabeça com o criador Hart Hanson (que baseou a série nos romances de Brennan, de Cathy Reich), sua contraparte não viu este último romance. “Hart sempre disse, ‘Não se preocupe com isso – e se você quiser ser cínico, eu tenho a pele áspera’”, disse Henderson. “Mas eu estava tipo, ‘Não, nós somos. Não Diversão foda, esta é uma carta de amor material, Apontar. E ele dizia: “Isso também é legal.”

No O diabo Por insistência de (EP), a TVLine entrou em contato com Hanson e participou da página do roteiro abaixo. Role para baixo para um arquivo ossos A reação do criador à sequência.

servido com Mais ossos a cena acima, ossos O criador Hart Hanson disse à TVLine: “Eu acredito em todas as coisas O diabo. Eu acho que eles são ótimos escritores. mas se Mais ossos Do futuro, poderíamos vir com outra piada ou trocadilho que perdemos 12 anos atrás, então todos nós do original ossos Um aplauso lento proporcionará respeito e admiração.

Hanson permitiu: “Pode haver alguns trocadilhos rimados sobre a palavra ‘junta’ que esquecemos, mas tenho certeza de que estamos todos exaustos com os ossos de palavras rudes como ‘cóccix’, ‘púbico’ e ‘baleia’. “

Você deseja / deseja Mais ossos se torna uma coisa real?

