Bill Maher bate na NFL contra o hino nacional negro, chama isso de ‘capítulo com um nome diferente’

Bill Maher escolheu a NFL para jogar Lift Every Voice e Sing – também conhecido como Black National Anthem – no jogo de quinta-feira entre o Dallas Cowboys e o Tampa Bay Buccaneers.

O apresentador do Real Time com Bill Maher alertou que ter dois hinos nacionais diferentes, baseados na raça, era uma ladeira escorregadia em direção ao “apartheid”, mas “com um nome diferente”, disse ele.

Em sua mensagem, Maher disse: “Acho que quando você segue uma rota em que tem dois hinos nacionais diferentes, faculdades … há diferentes cerimônias de formatura para os dormitórios segregados em preto e branco … é isso que quero dizer: apartheid.” Show de sexta-feira.

“Talvez devêssemos nos livrar de nosso hino nacional, mas acho que devemos ter um”, acrescentou.

Durante o episódio de sexta-feira do Real Time com Bill Maher, o gritante do show criticou a NFL por jogar Lift Every Voice e Sing antes do hino nacional no jogo de quinta-feira.

O Coral da Universidade A&M da Flórida (foto) juntou-se ao Keys na apresentação de quinta-feira de “Every Sound and Sing”, também conhecido como Black National Anthem.

Maher briga com Alicia Keys, retratada, realizando o que ele chama de “A Classe”, mas “sob um nome diferente”

Maher deu um passo adiante e pediu a seus colegas liberais que criassem o ambiente onde o hino nacional seria usado.

“Quando as pessoas às vezes me dizem: ‘Rapaz, você está perseguindo a esquerda muito hoje em dia, por quê?’” Eu fico tipo, “Porque você está me envergonhando!”

É por isso que estou perseguindo a esquerda de uma maneira que nunca fiz antes. Não vou desistir de ser liberal.

“Você pega as crianças e as torna mais preocupadas com a raça de uma forma que não seriam de outra forma.”

Eric Reed (à esquerda) e Colin Kaepernick (à direita) protestam contra a brutalidade policial racista antes do jogo de 2016

A NFL também anuncia seus esforços de justiça social em crachás, fotos, banners e anúncios de serviço público dos jogadores, de acordo com The Hill.

O Florida A&M University Concert Choir se juntou a Keys na apresentação de quinta-feira tanto nos vocais quanto nos vocais. O Black National Anthem foi tocado antes do National Anthem no primeiro jogo da temporada regular de 2021.

A música já apareceu em temporadas anteriores, incluindo Super Bowl LV, quando jogadores dos Buccaneers e Kansas City Chiefs se juntaram enquanto Keys cantavam a música.

A associação havia dito anteriormente que usaria a música antes dos “Jogos da Tenda”, depois que a NFL prometeu US $ 250 milhões, por 10 anos, para combater o racismo, Colina relatórios.

A liga também anuncia seus esforços de justiça social em crachás e etiquetas de capacete dos jogadores e anúncios de serviço público, de acordo com a agência de notícias.