Turquia vence República Tcheca, Geórgia vence Portugal no Grupo F-Xinhua

Cenk Dosun comemora gol durante a partida do Grupo F da UEFA Euro 2024 entre Türkiye e República Tcheca em 26 de junho de 2024 em Hamburgo, Alemanha. (Xinhua/Ren Pengfei)

A Geórgia fez história ao chegar à fase eliminatória do Euro 2024 ao lado de Portugal e da Turquia.

Berlim, 26 jun (Xinhua) — A Turquia avançou para as oitavas de final como vice-campeã do Grupo F, depois que Hagan Kalhanoglu e Cenk Dosun venceram a República Tcheca, de dez jogadores, por 2 a 1. -0 na última rodada do grupo, na quarta-feira.

A República Tcheca precisava de uma vitória para avançar para a próxima fase, mas Antonin Barak foi expulso por repetidas faltas, dando aos turcos uma vantagem numérica aos 20 minutos.

A Turquia assumiu o controle e criou uma grande chance aos 27 minutos, quando um chute lateral de Arta Guler foi bloqueado por Ladislav Krejci.

Os tchecos surpreenderam Durgaev antes do intervalo, mas David Jurasek só conseguiu vencer o goleiro Mert Kunoc para finalizar.

Após o recomeço, Turkiye aumentou a pressão e o cabeceamento de Paris Yilmaz manteve o goleiro Jindrich Stanek no chão nos primeiros momentos do segundo tempo.

Minutos depois, Calhanoglu aproveitou um rebote e abriu o placar no canto inferior da área.

A vantagem de Türkiye durou pouco, com inúmeros jogadores checos a reagirem contra a corrente do jogo quando Türkiye não conseguiu tirar a bola da sua área com um lançamento lateral que permitiu a Tomas Soucek empatar aos 66 minutos.

Os homens de Vincenzo Montella colocaram a vantagem fora de qualquer dúvida no prolongamento, com o suplente Cenk Tosson a terminar uma sequência individual e a fazer o 2-1 no marcador.

Diogo Dalot (C), de Portugal, atira durante a partida do Grupo F da UEFA Euro 2024 entre Portugal e Geórgia, em 26 de junho de 2024, em Gelsenkirchen, Alemanha. (Xinhua/Zhang Fan)

Em outro jogo do Grupo F, a estreante Euro Geórgia garantiu sua vaga nas oitavas de final com uma vitória por 2 a 0 sobre o pouco inspirado líder do grupo, Portugal, graças aos gols de Kvicha Kvaratskelia e Georges Mikudadze.

“Foi uma derrota. Começamos com pouca intensidade, sofremos cedo e era disso que a Geórgia precisava. Não tivemos clareza suficiente na frente do último passe e do gol, o goleiro deles fez um jogo fantástico. Tentamos. Conseguimos. Não marquei e isso fez a Geórgia acreditar ainda mais”, disse ele. O técnico de Portugal, Roberto Martinez, disse.

Com os resultados, Portugal terminou a classificação do grupo, seguido pela Turquia (ambos com seis pontos), Geórgia (4 pontos) e República Checa (1 ponto). ■