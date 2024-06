A excitação com a estreia de João Félix no Euro foi ofuscada pelas contínuas críticas em Portugal

João Félix Estreou-se por Portugal na Eurocopa esta quarta-feira e teve uma atuação notável, apesar das críticas da imprensa portuguesa. O ‘Golden Boy’ enfrentou muito escrutínio antes do torneio. Roberto Martinez Não jogou um único minuto nos dois primeiros jogos de Portugal. No entanto, contra a Geórgia, ele estava determinado a provar seu valor.

Embora Portugal tenha sofrido uma derrota, o Parka Conforme indicam os dados do SofaScore, o atacante foi um dos destaques do jogo. João Félix Terminou o torneio com uma classificação de 7,5, tornando-se no segundo jogador com melhor classificação de Portugal Gonzalo Inácio (7,7) e o terceiro jogador com melhor classificação geral, com Quaratskelia Liderando o caminho com uma classificação de 7,9.

El Menino jogou os 90 minutos completos e errou apenas três passes em 61, alcançando uma taxa de sucesso de 95%. Ele deu quatro passes importantes, fez dois cruzamentos, venceu três duelos, fez um chute a gol e sofreu falta.

Apesar destas estatísticas impressionantes, a imprensa portuguesa continuou incrivelmente focada no Blaugrana, especialmente depois da polémica pré-jogo. “Os jogadores não provaram nada no jogo”, “Classifico Joa Félix como um três”, “Joa Félix e Ronaldo foram completamente esquecidos no jogo” e “Ele devia estar grato ao treinador”, destacado na CNN Portugal”.









Este conteúdo foi traduzido e adaptado da edição espanhola do jornal digital