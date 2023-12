Tudo o que precisa de saber sobre a região vinícola do Vau em Portugal – os hotéis acima

Embora muitos visitem o Porto pelos seus locais históricos e edifícios em tons pastéis, a principal atracção da cidade portuguesa é a sua proximidade a uma das regiões vinícolas mais antigas do mundo, o Vale do Douro. Apesar do nome, o Porto nunca pôs os pés no Porto; Em vez disso, foi armazenado em caves de vinho do Porto do outro lado do rio, em Vila Nova de Gaia. Hoje em dia, estas caves não são muito utilizadas, mas são a localização do World of Wine (também conhecido como WOW). WOW é um bairro cultural do Porto, que abriga sete exposições, 12 restaurantes e bares, uma escola de vinhos e muito mais. Leia os nossos destinos turísticos temáticos favoritos perto do Porto.

Onde ficar?

Construído pelos mesmos proprietários do WOW, o The Yeatman é a acomodação perfeita com temática de vinho para uma visita ao WOW. A propriedade independente Relais + Chateau foi construída numa colina com vista para a cidade do Porto e oferece aos hóspedes vistas para o rio a partir dos seus 109 quartos. No local, os hóspedes têm acesso a degustações diárias de vinhos, uma piscina em formato de decantador e um incrível wine spa com banhos romanos, uma variedade de saunas e uma parede de haloterapia. Sua localização é WOW no alto da colina, por isso é fácil chegar a exposições, restaurantes e experiências a 5 minutos a pé.

Onde comer

Criado pelo chef Ricardo Costa, com estrela Michelin, Mira Mira é uma joia escondida no WOW. O local recentemente inaugurado oferece belas vistas panorâmicas do vizinho Porto, onde os visitantes podem saborear pequenos petiscos da culinária portuguesa da Costa. Durante o jantar no restaurante, aproveite o menu de degustação com harmonização de vinhos, que muda de estação para estação com base em ingredientes locais e utiliza uma bela seleção de vinhos que inclui pequenos produtores portugueses.

Com uma localização central perto do mar, não é surpresa que o peixe de Portugal seja incrível, e o Golden Catch é onde está. A ementa inclui peixes da região como o bacalhau. Deliciosos pratos vegetarianos como risoto de beterraba e saladas diversas também estão disponíveis. Além disso, possui ainda uma bela esplanada exterior, perfeita para os dias quentes de primavera e verão.

Onde beber

Embora não seja tecnicamente um bar ou restaurante, as degustações da The Wine School são definitivamente um destaque. A escola oferece aulas, ensina sobre diversos vinhos e permite que indivíduos se tornem sommeliers certificados e é orientada por verdadeiros especialistas na área. Cada degustação é personalizada de acordo com as suas preferências e você aprenderá curiosidades sobre Portugal e sua produção de vinho.

Estas casas portuárias são as mais antigas do Porto e as suas instalações portuárias são hoje pouco utilizadas. Independentemente disso, ambos oferecem degustações individuais para experimentar diferentes portos de cada marca. Ambos têm exposições que detalham a história das marcas e permitem acesso a instalações ativas de armazenamento portuário.

Onde visitar

Quem quiser compreender como o Porto se tornou a cidade que é hoje irá apreciar a exposição Ages espalhada pela região do Porto. Na exposição você conhecerá a história da cidade, os desafios que a cidade enfrentou e como se tornou o que é hoje. Esta é uma ótima primeira exposição porque fornecerá as informações básicas de que você precisa.

WOW leva o nome de sua marca de chocolate Vinte Vinte, e The Chocolate Story é uma exposição instalada dentro da fábrica. Mostra a história do chocolate, incluindo de onde veio, o que se tornou hoje e como foi feito. Durante a sua visita, você não deve perder a degustação de chocolate. É educativo e dá a oportunidade de experimentar chocolate caseiro, o que é incrível.

Uma das mais novas exposições do WOW, The Pink Palace Experience é uma exposição interativa que mergulha você no mundo das rosas. Ao longo da experiência, você terá a oportunidade de experimentar diferentes rosas enquanto tira fotos em vários locais instagramáveis. No total, o espaço conta com onze salas que mostram como o rosé é feito em diferentes climas ao redor do mundo.

