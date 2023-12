Portugal vai acabar com benefícios isentos de impostos para milhares de britânicos

Os cidadãos britânicos que beneficiam do regime de Residência Não Habitual (NHR) já não poderão fazê-lo, uma vez que os decisores políticos decidiram adiar o seu encerramento até ao final de 2024.

O regime RNH, que permite que nacionais de países terceiros adquiram a cidadania se permanecerem no país por mais de 183 dias por ano, foi definido para expirar em 1º de janeiro de 2024. No entanto, o fracasso dos decisores políticos levou ao colapso do governo português mais cedo. Chegando a um acordo sobre o orçamento do próximo ano, foi decidido encerrar o regime RNH em dezembro de 2024, de acordo com SchengenVisaInfo.com.

O plano também inclui uma redução de 20% nos impostos sobre os rendimentos provenientes de actividades de elevado valor acrescentado, incluindo professores, médicos, arquitectos e outras profissões.

Os expatriados estrangeiros que se mudam para Portugal beneficiam de um imposto fixo de dez por cento sobre as pensões de fontes estrangeiras, bem como de uma isenção fiscal sobre os rendimentos gerados fora do país. .

Também podem beneficiar do regime os cidadãos portugueses que residam no estrangeiro há mais de cinco anos.

No entanto, para terem direito à extensão do imposto estrangeiro, os candidatos devem apresentar provas de que pretendem mudar-se para Portugal dentro do ano, o que pode ser feito através da assinatura de um contrato de trabalho ou de habitação.

O Partido Socialista em Portugal planeava acabar com o regime para novos candidatos a partir de 1 de janeiro de 2024, descrevendo-o como uma “injustiça financeira” e sem sentido. O esquema foi inicialmente introduzido como um pacote de resgate devido à crise financeira global de 2008.

A Portugal Pathways revela que mais de 70.000 pessoas beneficiaram do programa de isenção fiscal para expatriados na última década.

Muitos planejaram e investiram enormes quantidades de tempo e dinheiro, mas ficaram no limbo. Isso lhes dá confiança de que podem prosseguir conforme planejado. Steve Philp, Diretor de Parcerias da Portugal Pathways

O orçamento do Estado para 2024 inclui cortes no imposto sobre o rendimento e visa um excedente orçamental de 0,2 por cento. Dependendo da evolução política, poderão ser feitas alterações ao plano após as eleições de 10 de março.

Recentemente, o Parlamento português concordou em alterar o regime fiscal dos residentes não habituais, tornando os trabalhadores de empresas certificadas como start-ups elegíveis para beneficiar do regime RNH.

Além disso, também serão elegíveis para o programa RNH investigadores de empregos elegíveis no âmbito dos benefícios considerados como investimentos em produtos do Código Tributário do Investimento.