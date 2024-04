Três lições para os gêmeos: a vaga de Louie Farland está em perigo, o problema nas costas de Brooks Lee e a atualização de Corea/Lewis

MINNEAPOLIS – Louie Farland foi colocado no rodízio de abertura da temporada do Minnesota Twins devido à lesão no cotovelo de Anthony DeSclafani no treinamento de primavera, e quatro partidas ruins podem empurrá-lo para trás.

Farland mal sobreviveu a uma primeira entrada repleta de 39 arremessos no domingo contra o Detroit Tigers, sendo eventualmente removido após 2 2/3 entradas e permitindo quatro corridas. Sua oferta final foi o sexto home run que ele rendeu em 16 2/3 entradas nesta temporada, e a derrota reduziu seu recorde para 0-4 com um ERA de 9,18.

O recorde dos Twins também caiu para 7-13, incluindo 2-6 no Target Field.

O técnico Rocco Baldelli posteriormente recusou-se a se comprometer com Farland para sua próxima função programada no rodízio, dizendo: “Temos muitas coisas sobre as quais deveríamos conversar. Precisamos ter quase tudo em jogo agora para encontrar uma maneira de melhorar.

Em suas três primeiras partidas, Farland não conseguiu acertar os rebatedores com duas rebatidas, deixando muitos arremessos grossos por cima da base. Domingo foi uma história diferente e mais frustrante, já que ele lançou apenas 35 de 74 arremessos para rebatidas antes de deixar um cortador médio para o segunda base do Tigers, Buddy Kennedy, enviar para as arquibancadas esquerdas.

“Não foi a mesma coisa”, disse Baldelli. “Hoje não era seu hábito ir lá e jogar daquele jeito. Ele pode dar golpes sob comando naturalmente. caminhada desconhecida, você vai querer olhar um pouco e descobrir o que acontece.

As opções para substituir Varland são limitadas, como resultado do corte da folha de pagamento dos Twins em US$ 30 milhões e da contratação de DeSclafani como a única adição à rotação fora de temporada. O destro Triple-A Simeon Woods Richardson, que arremessou bem na partida contra o Tigers em 13 de abril, é a opção mais lógica para substituir Farland no próximo fim de semana na estrada contra o Los Angeles Angels.

O estoque de arremessos de Woods-Richardson diminuiu durante uma temporada difícil de 2023 em St. Paul, mas os ajustes mecânicos fora da temporada trouxeram a força necessária de volta à sua bola rápida e ele impressionou no treinamento de primavera. É difícil imaginar Woods-Richardson sendo menos eficaz do que Farland, e Baldelli observou que o mau começo dos Twins os deixou pressionados a fazer mudanças.

“Quero dizer que há uma necessidade urgente aqui”, disse Baldelli. “Não podemos jogar assim e pensar que as coisas vão ficar bem. Teremos que estar abertos para fazer mudanças no elenco e encontrar novas maneiras de usar os jogadores e descobrir algumas coisas.

É um mau sinal que ele já tenha caído para o sétimo lugar no gráfico de profundidade de rotação em abril, mas um sinal ainda pior é que não está claro quem será o próximo jogador na fila depois de Woods Richardson.

David Festa é o principal candidato dos Twins, mas fez apenas sete partidas na Triple-A e tem lutado para manter o controle nesta temporada. Brent Hedrick, Josh Winder e Matt Canterino estão na lista de lesionados. Além de Vista Woods-Richardson, os outros membros saudáveis ​​da rotação Triple-A são Randy Dobnak, de 29 anos, e Caleb Buechley, de 30 anos.

Às vezes, o que parece ser uma fraqueza óbvia e uma importante fonte de preocupação para os fãs, acaba sendo exagerado. Infelizmente para os gêmeos, este não é um desses casos. O objetivo de DeSclafani era ganhar algum tempo antes de precisar recorrer a Varland na rotação, após o qual ele deveria ajudar Varland a evitar várias opções de “quebrar o vidro em caso de emergência”.

Agora vidros quebrados estão espalhados pelo chão e ainda não é 1º de maio.

Atualizar minha lesão

Lesões do homem da terceira base Royce Lewis e do shortstop Carlos Correa abriram caminho para Brooks Lee, escolhido no primeiro turno de 2022, fazer sua estreia na MLB e desempenhar um papel de destaque no esgotado campo externo dos Twins, mas o jovem de 23 anos está entre os 50 primeiros prospecto que está afastado dos gramados desde o treinamento do final da primavera devido a uma lesão nas costas.

Lee foi removido do jogo de treinamento de primavera em 22 de março devido ao que os gêmeos inicialmente diagnosticaram como espasmos nas costas. Depois de passar por mais testes, ele começou a temporada Triple-A no IL com dores lombares e ficou afastado por três a quatro semanas. Essa linha do tempo veio e se foi, disse uma fonte dos Twins O atleta A lesão nas costas de Lee agora é considerada mais significativa.

Lee foi diagnosticado com hérnia de disco e está sendo tratado pelo especialista em coluna e costas da Califórnia, Dr. Robert G. Watkins, que trabalhou com vários times da MLB, NFL, NBA e NHL e talvez seja mais conhecido no mundo dos esportes pelas performances da Nova Inglaterra. . Patriots completam cirurgia nas costas realizada por Rob Gronkowski em 2013.

De acordo com uma fonte da equipe familiarizada com a situação, Lee está há aproximadamente três semanas em um plano de reabilitação de dois meses. Há otimismo dentro da organização de que ele será capaz de voltar a jogar nesta temporada, e Lee impressionou a equipe técnica e a diretoria ao acertar 0,333 com 0,962 OPS nesta primavera, mas um cronograma ainda não foi definido para seu potencial retornar à ação bullpen.

Brooks Lee acabou de atingir seu primeiro HR do treinamento de primavera com uma velocidade de 105,5 mph 💣#MNTganha pic.twitter.com/MXC2JPuMzE – Desenvolvimento de jogadores gêmeos (@TwinsPlayerDev) 17 de março de 2024

Mais atualizações sobre lesões

O destro Max Kepler está prestes a retornar ao time dos Twins depois de passar as últimas duas semanas no IL com uma contusão no joelho direito. Ele jogou jogos de reabilitação Triple-A nas quintas, sextas e sábados, coletando quatro rebatidas e três caminhadas. Keibler poderá ser ativado na IL na segunda-feira.

Jhoan Duran também está perto de retornar de uma distensão oblíqua direita que sofreu no treino do final da primavera. Ele não relatou problemas após a sessão de treinos de rebatidas ao vivo de sexta-feira no Target Field e foi liberado para começar sua tarefa de reabilitação Triple-A na terça-feira. Espera-se que Duran faça várias aparições pelo Saints.

O treinador atlético dos gêmeos, Nick Paparista, descreveu Lewis como “indo bem” e “tendendo na direção certa” em sua recuperação de uma distensão no quadríceps direito que sofreu no dia de abertura. Lewis começou a correr e pode começar uma corrida limitada dentro de uma semana, mas o paparista alertou que “ainda tem algumas coisas para verificar” antes de definir um cronograma potencial para um retorno.

Correa não estará pronto para retornar de sua distensão intercostal direita quando for elegível para sair do IL na terça-feira, mas está prestes a retomar as atividades de beisebol e, segundo o paparista, seus “sintomas estão melhorando dramaticamente”. Dada a natureza propensa a recaídas da lesão, Correa e os Gêmeos estão sendo cautelosos para evitar uma ausência de meses.

O destro Daniel Duarte, que fez duas partidas pelos Twins depois de conseguir um emprego substituto no Dia de Abertura como convidado fora do elenco, será submetido a uma cirurgia no cotovelo no final da temporada em 8 de maio. Duarte foi adquirida por meio de pedido de isenção em fevereiro.

(Foto de Louis Farland: Abby Barr/Associated Press)