As coisas estão realmente diferentes para o Celtics este ano? Boston deveria ser menos misericordiosa com o calor.

Mas o que importa enquanto o Celtics, com 64 vitórias e cabeça de chave, corre para uma série de playoffs de primeira rodada com o traiçoeiro Miami Heat é se aqui é diferente.

O que importa é que é diferente do ano passado.

Eu acho que é. Eu quero, e você também deveria.

Celtics – Com cinco jogadores talentosos e completos, um banco muito melhorado e A flexibilidade de ataque foi desbloqueada com a chegada de Kristaps Porzingis – Eles são um time superior ao time que ficou atrás por 3 a 0 e perdeu para o Heat em sete jogos nas finais da Conferência Leste no ano passado.

Mas é preciso reconhecer que a vitória dos Celtics no jogo 1 no domingo, por mais impressionante e dominante que tenha sido na maior parte do tempo, deixou algumas preocupações antigas e familiares persistentes.

O Celtics começou o primeiro jogo como se esperasse por esta fase e momento há semanas, assumindo uma vantagem de 17-2. O Heat desencadeou rajadas de contra-ataques, mas depois que o Celtics liderou por 31-14 no terceiro quarto e 91-59 no quarto período, parecia que tudo estava acabado.

E foi. Mas não sem muito estresse desnecessário.

O Celtics entrou no modo casual no ataque, o Heat nunca parou de atacar e… bem, mesmo quando o tempo e o placar indicaram que a matemática nunca esteve a favor de Miami, ficou mais do que um pouco desconfortável, especialmente depois… Isso Delon Wright foi o reserva do Heat. Ele decidiu marcar 3 em aparentemente todas as outras idas à quadra.

“Acho que temos que aproveitar o momento em que eles começam a se recuperar e usar isso como nosso impulso para seguir em frente”, disse Porzingis, que foi quase honesto sobre os maus hábitos do Celtics. “Eles podem atirar. Eles também podem dar alguns socos. Eles também são perigosos. Não podemos considerar isso garantido e dizer: 'Tudo bem, seremos capazes de ultrapassá-los, mantendo essa vantagem de saúde para nós'. para frente será muito importante.”

Os Celtics venceram por 20 pontos. Isso é considerado uma explosão. Mas às vezes, o Celtics certamente consegue fazer uma grande vantagem parecer pequena.

Pode parecer estranho dizer isso, mas é a verdade: a maior chance do dia não foi para Porzingis, Jayson Tatum ou Jaylen Brown, que estabeleceram sua liderança inicial, ou para Sam Hauser, que orientou 1985Scott Weidman No segundo trimestre, Enterre quatro 3s sem errar.

Derrick White marcou o terceiro gol faltando 3 minutos e 35 segundos para o final do jogo, dando ao Celtics uma vantagem de 106-88. Isso reduziu o Heat para 18-2 e confirmou que o Celtics realmente tinha planos de fazer outra tacada antes do toque final.

A classificação de mais 18 anos de Derrick White no segundo tempo de domingo – a melhor de todos os jogadores – é mais uma prova de que deveria ser mais confiável para ele tomar decisões importantes em tempos difíceis. Daniel Parhizkaran/Equipe Global

Admita: você está começando a se perguntar.

(A propósito, White jogou um ótimo segundo tempo, marcando 18 de seus 20 gols e tomando decisões inteligentes após decisões inteligentes. Ainda acho que o Celtics estaria melhor servido se White iniciasse todas as posses de bola importantes.)

O quarto trimestre também foi um melhor lembrete da extrema volatilidade que pode ocorrer quando os negócios não são cuidados quando poderiam ter sido. O Celtics sofreu com isso no ano passado, quando Tatum torceu o tornozelo na primeira jogada do jogo 7, arruinando a longa subida do buraco de três jogos naquela série.

Por um momento assustador no final do quarto período, a disposição do Celtics em deixar o Heat pensar que estava se recuperando quase fez com que Tatum se machucasse novamente. Faltando 59,1 segundos para o final do jogo e o Celtics vencendo por 110-94, Tatum foi derrotado por Caleb Martin, o jogador imprudente do Heat. Tatum pousou sobre o cóccix e levantou-se, mas a queda foi suficiente para fazer a multidão do Garden ofegar em uníssono.

O atacante do Celtics, Jayson Tatum, sofreu uma falta do atacante do Heat, Caleb Martin, sobre o armador do Celtics, Jaylen Brown, no final do jogo 1 da série de playoffs da primeira rodada, no domingo. Steven Sen/Associated Press

O Celtics liderava com 32 pontos no início do quarto período. Mas porque jogaram e deixaram as coisas tensas, se não exatamente próximas, os jogadores do Celtics estiveram no topo por muito tempo, depois de contarem com um excelente trabalho nos três primeiros quartos.

Eles devem aprender esta lição. Eles não podem dar ao Heat – o turbulento, orgulhoso, físico, desleixado, sem Jimmy Butler e atual campeão da Conferência Leste, Heat – qualquer chance de fazer algo evasivo que impacte o Celtics fora desta série.

Basta olhar ao redor da liga. Giannis Antetokounmpo e Joel Embiid ficaram feridos. O Heat está perdendo a alma em Butler, assim como o corajoso Terry Rozier. Um dos pequenos milagres desta temporada do Celtics é que eles permaneceram saudáveis ​​e sólidos antes dos playoffs. É uma das suas maiores vantagens. Eles não podem comprometer isso desperdiçando oportunidades de parar o jogo e sair do campo.

O Celtics é o time muito superior. Eles precisam lembrar o Calor disso implacavelmente e impiedosamente. Eles não podem dar oxigênio ao Heat, esperança passageira ou aos Flashes a chance de roubar um jogo em Boston. Esta deve ser uma varredura no primeiro turno e com menos suspense do que eliminar o Nets em quatro jogos há dois anos.

Mas os Celtics também devem saber que não podem considerar nada garantido contra o Heat. Tudo – tudo – deve ser conquistado.

É diferente aqui. É sim. As coisas estão diferentes este ano. Os Celtics esmagaram o Heat durante a maior parte do Jogo 1. O próximo passo para provar que mudaram e que as lições necessárias foram aprendidas é fazê-lo novamente na segunda partida, na quarta-feira. Mas com menos piedade.

