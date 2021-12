Três ativistas pela democracia de Hong Kong condenados na assembléia de 4 de junho

HONG KONG (Reuters) – Um tribunal de Hong Kong considerou na quinta-feira três proeminentes ativistas pró-democracia culpados de uma reunião não autorizada em 4 de junho do ano passado para comemorar a repressão de Pequim em 1989 contra os manifestantes na Praça Tiananmen.

Hong Kong tradicionalmente realiza a maior vigília anual do mundo em 4 de junho, como parte das amplas liberdades que prometeu quando retornou ao domínio chinês em 1997, mas os pedidos para realizar vigílias neste ano e em 2020 foram rejeitados pela polícia.

A condenação do empresário da mídia Jimmy Lai, do advogado Zhao Hang Tong e do ex-político da oposição Gwyneth Ho é o mais recente golpe para o movimento democrático, no qual dezenas de ativistas foram presos, encarcerados ou fugiram desde que Pequim impôs uma ampla lei de segurança nacional.

Lai e Zhao Hu se declararam inocentes das acusações relacionadas ao encontro em 4 de junho de 2020.

A juíza distrital dos EUA, Amanda Woodcock, escreveu em sua decisão que os demandantes “foram capazes de estabelecer, além de qualquer dúvida razoável”, que Lai e Chau instigaram outros a comparecer à vigília.

Esses esforços incluíram um apelo de Zhao para que as pessoas “acendessem as velas” em Hong Kong, inclusive no local da vigília em Victoria Park.

Lay foi condenado depois de passar 15 minutos no parque pelo que Woodcock descreveu como um “ato deliberado de mobilizar apoio e focar publicamente na reunião não autorizada que se seguiu”, mesmo que ele não tenha falado.

Ele foi considerado culpado de participar de uma reunião não autorizada.

Durante o julgamento, Zhao, o ex-líder da agora dissolvida Aliança de Hong Kong para apoiar os movimentos democráticos nacionais da China, argumentou que a vigília anual era “seu direito e liberdade”.

No entanto, a polícia rejeitou o pedido da coalizão depois de seguir os conselhos de especialistas médicos do governo sobre os riscos do COVID e que a reunião em massa “não foi recomendada”, de acordo com a decisão.

“Memorial é resistência”, disse Hu anteriormente ao tribunal, acrescentando que ela só foi ao local para testar a diferença entre Hong Kong e a China continental, onde qualquer memória de 4 de junho é tabu e pode levar à prisão.

O julgamento será entregue no dia 13 de dezembro.

Dezesseis outros ativistas já cumprem penas de quatro a dez meses pelo mesmo incidente.

Após protestos massivos em prol da democracia em 2019, a China impôs uma ampla lei de segurança nacional que pune crimes como subversão e separatismo com prisão perpétua.

Críticos, incluindo o governo dos Estados Unidos, dizem que a lei tem sido usada como uma ferramenta para minar as liberdades da cidade e suprimir a dissidência, mas Pequim diz que ela trouxe estabilidade e ordem ao centro financeiro.

Zhao e vários ex-líderes da aliança agora dissolvida, que há muito buscava “acabar com o governo de um partido”, também foram acusados ​​de incitar a subversão sob a nova lei.

A China nunca deu um relato completo da repressão de 1989. Dias depois, as autoridades estimaram o número de mortos em 300, a maioria soldados, mas grupos de direitos humanos e testemunhas oculares dizem que milhares de manifestantes podem ter sido mortos.

(Reportagem de Jesse Bang) Edição de James Pomfret, Richard Boleyn e Lincoln Fest.

