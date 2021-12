Johnson impõe COVID-19 ‘Plano B’ na Inglaterra para conter Omicron

Johnson diz que Omicron está se espalhando rapidamente

O Reino Unido encontrou 568 caixas omicron

As regras incluem passaportes COVID, trabalhando em casa

LONDRES (Reuters) – O primeiro-ministro britânico Boris Johnson impôs restrições mais rígidas ao coronavírus na Inglaterra na quarta-feira, ordenando que as pessoas trabalhassem em casa, usassem máscaras em público e usassem cartões de vacina para retardar a disseminação da doença. Variante omicron do vírus corona.

minado pelas acusações de que Compartilhe seus funcionários de Downing Street Durante um bloqueio no último Natal, Johnson disse que a Omicron estava se espalhando rapidamente e que ele não tinha escolha a não ser passar para o “Plano B” enquanto o programa de reforço da vacina começava.

E embora ainda esteja um longo caminho desde os bloqueios totais impostos no início da pandemia, as novas medidas foram descritas como um “golpe de martelo” para restaurantes, cafés e lojas do centro, ansiosos pelo comércio de Natal para reconstruir suas finanças.

E muitos legisladores do próprio partido de Johnson também estão irritados com as novas restrições, temendo seu impacto após uma contração econômica de 10% no ano passado.

“Embora o quadro possa melhorar, e espero sinceramente que melhore, sabemos que a lógica implacável do crescimento explosivo pode levar a um aumento significativo nas hospitalizações e, infelizmente, nas mortes”, disse Johnson em entrevista coletiva.

A libra esterlina caiu drasticamente quando surgiram as primeiras notícias na quarta-feira de que as ações do “Plano B” eram iminentes, e os investidores reduziram suas apostas em um aumento nas taxas do Banco da Inglaterra na próxima semana.

Johnson, que suspendeu a maioria das restrições COVID da Inglaterra em julho após lançar uma vacina rápida, prometeu dirigir no inverno sem recorrer a um quarto bloqueio COVID-19, mas manteve seu chamado Plano B na reserva.

Parte dessas medidas, como a reintrodução de máscaras no transporte público e nas lojas, já foram introduzidas, mas na quarta-feira Johnson disse que as pessoas agora devem trabalhar em casa.

Máscaras faciais serão exigidas em locais públicos como teatros e cinemas e um cartão COVID será obrigatório para acesso a casas noturnas e locais com grande movimento.

As pessoas caminham perto da loja Selfridge na Oxford Street, em meio ao surto da doença coronavírus (COVID-19) em Londres, Grã-Bretanha, 5 de dezembro de 2021. REUTERS / Henry Nichols Consulte Mais informação

Johnson disse que as novas medidas são necessárias depois que 568 casos de Omicron foram descobertos no país, e os dados indicam que o tempo para dobrar as infecções pode ser entre dois e três dias.

O ministro da Saúde, Sajid Javid, disse que as autoridades estimaram que o número de infecções por Omicron foi na verdade cerca de 20 vezes maior do que o número de casos confirmados, o que significa que pode estar mais perto de 10.000.

martelada

A reação das empresas foi questionável.

“A demanda renovada de ‘trabalhar em casa’ durante o período comercial mais importante do ano é um golpe severo para nossos inquilinos de varejo e entretenimento”, disse Jess Terrell, CEO da New West End Company.

Embora muitas empresas tenham se adaptado bem para trabalhar em casa, setores como hospitalidade, entretenimento e viagens sofreram um golpe. Em contraste com os fechamentos anteriores, o esquema de apoio ao emprego liberado também não está mais disponível.

Uma pesquisa do Savanta ComRes também sugeriu que algumas pessoas podem estar menos dispostas a buscar novas restrições após as revelações sobre a festa de Downing Street.

Um vídeo que vazou mostrou funcionários sênior rindo e brincando sobre como explicar uma reunião em Downing Street durante o bloqueio da COVID-19 no Natal do ano passado. Johnson se desculpou.

O primeiro-ministro também disse que as restrições da Covid não podem durar para sempre e que o país pode precisar ter uma “conversa” sobre o que fazer quando uma grande proporção da população se recusa a receber a vacina.

A Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte estabeleceram suas próprias restrições COVID e já implementaram regras mais rígidas.

