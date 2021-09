Trai Turner do Steelers foi expulso do jogo após aparentemente cuspir em um jogador de linha do Raiders

Árbitros expulsos Pittsburgh Steelers O atacante Trey Turner do jogo de domingo contra Las Vegas Raiders Depois de um óbvio incidente de cusparada.

Turner teve problemas depois disso Ben Roethlisberger Jogando um passe para touchdown para o titular do running back Nagy Harris. Turner recebeu uma penalidade por comportamento antidesportivo após uma altercação com o atacante Raiders Solomon Thomas, e o goleiro foi expulso do jogo.

Replays do incidente parecem mostrar Turner cuspindo em um jogador do Raiders. Os comissários não explicaram por que Turner foi demitido, mas o vídeo mostrou claramente o que Turner fez.

O cinco vezes Pro Bowler juntou-se ao Steelers fora da temporada, depois de jogar a temporada de 2020 com o Los Angeles Chargers.

Ele começou sua carreira com o Carolina Panthers, jogando 84 partidas com o Carolina Panthers antes de ingressar no Chargers, então no Steelers. O Pittsburgh Turner acrescentou como uma atualização ao longo da linha ofensiva para proteger o idoso Roethlisberger, que havia sido demitido duas vezes contra os Raiders.

Turner participou do Pro Bowl de 2015 a 2019.

Os Raiders derrotaram o Pittsburgh por 26-17, avançando para 2-0. O Steelers caiu para 1-1.