Reação rápida do Chiefs-Ravens: a defesa vacila em uma terrível perda de estrada

Não há como colorir o que aconteceu Futebol de domingo à noite: o Kansas City Chiefs A defesa jogou muito mal, o que lhes custou uma importante vitória na conferência. Liderado pelo quarterback Lamar Jackson – que começou devagar e foi melhorando à medida que o jogo avançava – foi Baltimore Ravens Superou os Chiefs de 481 para 405 jardas.

Jackson venceu Patrick Mahomes e o presidente. A primeira de suas quatro tentativas foi a que o enganou. A defesa do Chiefs não pôde fazer nada para impedir a corrida, de Jackson a (com lesões) sua quarta corda em Ty’Son Williams – ou mesmo o quinto ou sexto acorde. O fairway rush não estava lá – e enquanto os Chiefs não sofreram danos no ar, eles desistiram de muitos metros em locais importantes.

Os corvos merecem o devido crédito. Eles não permitiram que o jogo caísse no caminho da areia movediça. Eles marcaram pontos após cada um dos touchdowns do Chiefs no primeiro tempo, batendo na linha defensiva Chris Jones para uma corrida inicial – e então optando pelo linebacker em ascensão Nick Bolton para cobertura mais tarde. Jackson adicionou sua própria versão de “pular sobre ” À sua autobiografia com o desembarque do Marquês Brown, que escapou intocado por causa da cobertura que foi completamente explodido.

Os Ravens permitiram duas aterrissagens no início do segundo tempo – mas depois hesitaram, fazendo Patrick Mahomes lançar sua primeira interceptação em setembro.

NBC Sports O analista Chris Collinsworth observou que o Chiefs surgiu com um plano para aliviar Frank Clark em sua primeira partida após uma lesão no tendão da coxa. Não teve muito efeito. Nem Jones, que fez jogadas importantes ao longo da primeira semana.

Os Chiefs enfatizaram que seu foco defensivo fora da temporada foi a melhora na zona vermelha, onde lutou no ano passado. Até agora, uma pena. As equipes opostas são perfeitas 8 contra 8 em um ano. O coordenador de defesa do Ravens, Wink Martindale, desenvolveu um plano de jogo especificamente para os Chiefs, evitando seus ataques relâmpagos e looks de Cover-0 (em um ponto, NBC A transmissão indicou que corvos explodiram três vezes das primeiras 17 abatidas.) Eles se adaptaram – e fizeram o suficiente em seu plano modificado para vencer.

Se houver um solitário – muito Solitário – o lado bom da defesa, o impacto imediato de Tyrann Mathieu foi voltar ao time. Entrando no jogo, nos perguntamos se Mathieu estaria 100%. Bem, 100, 95, 90 – ou o que quer que seja – os instintos estavam lá. E ele arrebatou Matthew Jackson no terceiro jogo da partida, aproveitando a queda de Sammy Watkins para colocar o Chiefs em uma vantagem de 7-0. Embora a primeira interceptação tenha resultado em um tiro de seis, a segunda interceptação foi mais impressionante aos meus olhos, já que ele e os chefes pareciam tirar vantagem de Jackson pensando que ele estava fora de cena antes de voltar para pegar a bola no ar.

Não importou, já que Jackson se recuperou de adversidades iniciais para coletar um desempenho vitorioso – incluindo chegar em quarto e um no meio-campo para congelar o jogo.

Enquanto isso, Mahomes teve outro excelente desempenho. Além da interceptação feia, ele arremessou para 343 jardas e três touchdowns. Em Quick Reactions anteriores, eu me referi ao quarterback como o Magic Eraser – um jogador que pode consertar qualquer coisa.

Mas na noite de domingo, a pura incompetência defensiva – e um flop caro, o primeiro run-back na carreira de Clyde Edwards Hiller – foi simplesmente demais para superar.

Departamento de Travis Kelce

15 ou 20 anos a partir de agora, quando a maioria dos detalhes – incluindo o fraco desempenho defensivo – deste início de temporada foram Domingo à noite Futebol Um jogo entre o Kansas City Chiefs e o Baltimore Ravens foi esquecido há muito tempo, e nenhum momento da noite será esquecido: o melhor jogo do Hall da Fama do Futebol Profissional, um final apertado para a carreira de Travis Kelsey.

A jogada mostrou tudo o que Kelce tem – um canhão de 260 libras que se move como se fosse um 210. Depois de segurar a bola, a ponta estreita girou ao redor da defesa e então balançou e girou para o resultado de luz verde do Chiefs. É provavelmente justo considerar Rob Gronkowski ou Tony Gonzalez o maior tight end da história – mas Kelsey está enraizado nessa conversa e, aos 31 anos, ele não mostra sinais de desaceleração.

Kelsey liderou os Chiefs com sete recepções para 109 jardas e touchdowns.

O Chiefs voltará ao Arrowhead Stadium na próxima semana para enfrentar o adversário da divisão Los Angeles Chargers. Faltam 15 jogos – e muito tempo para consertar a nave.