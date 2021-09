Tony Bowe venceu o 29º Campeonato do Mundo de Testes em Portugal

Campeão do Mundo Repsol Honda Team Rider 2021 TrialGP. Tony Bowe – o vencedor da prova daquele dia em Portugal – faz o seu GP Palmeiras 125 vitórias e 15 títulos consecutivos de TrialGP e 14 interiores: 29 vitórias de campeonatos para a melhor corrida de todos os tempos.

Com a água a correr na cidade portuguesa de Cavia, a Repsol Honda Team Ace marcou desde o início um teste onde os primeiros 12 troços foram muito escorregadios, repletos de troços naturais e exigentes. Bou fez isso até o final do teste com mérito suficiente para ganhar o Campeonato Mundial de Trial para o Montezcotta 4R Rider. Ele ganhou o curso de Melhor Campeonato Mundial TrialGP pela 15ª vez consecutiva em sete Campeonatos Mundiais de Teste de 2021 nesta temporada.

Hoje foi um evento especial para o piloto da equipe japonesa Repsol Honda, Takahisa Fujinami, que encerrou sua carreira no Campeonato Mundial de Trial. Fujinami fez um teste que foi ganhando força, melhorando significativamente na segunda volta, terminando em sétimo no dia. “Fujikas” terminou em sexto no campeonato mundial geral.

Com este teste final em Portugal, a equipa Repsol Honda despede-se da campanha TrialGP deste ano. A próxima nomeação de Tony Pau terá lugar amanhã, na mesma cidade portuguesa, onde o campeão representará a selecção espanhola no evento Trial des Nations.