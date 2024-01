Tommy Reese, Mike Norvell e Kalen DeBoer surgem como os principais clientes em potencial no Alabama: Fontes

O coordenador ofensivo do Alabama, Tommy Reese, o técnico do estado da Flórida, Mike Norvell, e o técnico do Washington, Calen DeBoer, surgiram como os três principais candidatos para o cargo de técnico do Alabama deixado vago pela aposentadoria de Nick Saban, dizem várias fontes familiarizadas com o processo. O atleta. Espera-se que as reuniões com o diretor atlético do Alabama, Greg Byrne, sejam concluídas até o final de quinta-feira e um anúncio poderá ser feito na sexta-feira, disseram fontes.

Reese (31 anos) completou sua primeira temporada no Alabama em 2023. Anteriormente, ele treinou no Notre Dame de 2017 a 2022 como treinador de zagueiros de 2017 a 2019 e, nas três temporadas seguintes, como coordenador ofensivo. Um dos assistentes mais jovens da era Saban, Reese supervisionou uma reviravolta no ataque do Alabama em 2023, que viu o quarterback Jalen Milroe emergir como um nome familiar ao entrar na temporada de 2024.

Norvell, que fez um trabalho fantástico na reconstrução dos Seminoles, recebeu apenas US$ 4 milhões. Ele assumiu um programa difícil e em quatro temporadas passou de três vitórias para cinco vitórias para 10 e estava à beira dos playoffs, indo para 13-1. O texano de 42 anos, assim como DeBoer, nunca treinou na SEC. Mas Norvell mostrou que tem um excelente conhecimento do portal de transferências e pode ser uma opção interessante para o Tide. Na quinta-feira, Norvell comemorou nas redes sociais a adição do atacante Terrence Ferguson II do Alabama ao portal de transferências da NCAA.

DeBoer fez um ótimo trabalho ao longo de duas temporadas em Seattle. Ele assumiu o comando de um time de 4 a 8 há dois anos e os levou ao título nacional nesta temporada. DeBoer, de 49 anos, que conquistou três títulos nacionais da NAIA em Sioux Falls, tem um impressionante recorde de carreira de 104-12. Nos últimos dois anos, os Huskies conseguiram 10-1 contra os 25 melhores times. DeBoer está com 12-2 de todos os tempos contra adversários classificados.

“Como treinadores principais, todos nós falamos sobre equilíbrio agora, mas ele simplesmente vive isso”, disse o técnico do Washington State, Jake Dickert. O atleta semana passada. “Ele é tão bom, tão controlado. Ele é capaz de permanecer em cada momento e continuar avançando. Seja certo, errado ou indiferente, ele prova que treinar é realmente importante porque a maioria dos jogadores daquela escalação estavam agora em um 4- 8 antes de dois anos – e eu sei que (o quarterback Michael) Penix não estava lá, mas quase todos os outros caras ainda estavam lá. O que ele fez para transformar esses caras é inacreditável. Eu sei que ele é respeitado por todo o mundo dos treinadores. “

O nativo de Dakota do Sul é um grande construtor de mente e cultura ofensivas. Ele adora Washington, e sua filha será caloura no time de softball Huskies no próximo ano. Ele nunca trabalhou na SEC, o que pode fazer com que alguns no Alabama parem, já que esta liga é vista como um animal diferente, mas DeBoer contratou recentemente Jimmy Sexton, o mesmo agente de Saban e de muitos dos treinadores da SEC. A abertura de Bama pode levar Sexton a negociar grandes aumentos para outros treinadores.

