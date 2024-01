Fãs do Chicago Bulls vaiam Jerry Krause durante a celebração do Ring of Honor

O Chicago Bulls comemorou Abertura da categoria Anel de Honra Durante a noite de sexta-feira Partida contra o Golden State Warriors. Mas um dos homens homenageados irritou a torcida do United Center em uma cena infeliz: o falecido gerente geral Jerry Krause.

Krause, que morreu em 2017 aos 77 anos, foi o gerente geral de longa data dos Bulls, de 1985 a 2003. Ele construiu em torno de Michael Jordan e transformou os Bulls em seis vezes campeões da NBA. Ele ganhou dois prêmios de Executivo do Ano (1988, 1996) ao longo do caminho e Ele foi introduzido no Hall da Fama do Basquete Pouco depois de sua morte. Ele também supervisionou a queda da dinastia, conforme documentado (sem o seu ponto de vista) em “A Última Dança”.

Presumivelmente, foi esse fato que levou às vaias audíveis quando ele foi homenageado durante a cerimônia do intervalo. Sua esposa, Thelma, que o representou Ele parece estar em lágrimas Na má recepção.

“O que testemunhamos hoje, quando o nome de Jerry Krause foi chamado e as pessoas vaiaram Jerry Krause e sua viúva, que estava aceitando esta homenagem por ele – foi a pior coisa que já vi na minha vida”, disse Stacey King, analista dos Bulls, membro das três principais equipes campeãs de Chicago, disse. ele disse na transmissão.

King continuou: “Eu machuquei aquela senhora. Eu a fiz chorar. Quem a vaiou nesta arena deveria ter vergonha de si mesmo.” “Isto não é Chicago. Isto é Nova York. Filadélfia. Chicago não é isso. Não temos reputação de ser assim. Quer você goste de Jerry Krause ou não, esse cara trouxe seis campeonatos aqui. E ele nunca acertou um cesta.” “E ele não se recuperou, mas conquistou seis títulos (nas vigas). Tem muitos times que não têm nem um título (de campeonato).

“Foi muito elegante. Fiquei desapontado com as pessoas que vaiaram. Foi triste.”

O rei está certo. Embora a desintegração da dinastia dos Bulls possa ter sido prematura e Krause não tenha conseguido construir um vencedor novamente antes de sair em 2003, alegando problemas de saúde, ele é, em quase todos os aspectos, um dos grandes executivos da história da liga. Apenas três outras franquias arrecadaram mais anéis do que os seis dos Bulls: Warriors (7), Lakers (17) e Celtics (17).

Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, Tony Kukoc, Artis Gilmore, Bob Love, Chet Walker, Jerry Sloan, Phil Jackson, Tex Winter, Dick Klein e Johnny “Red” Kerr completaram a aula inaugural do Ring of Honor. A equipe Bulls de 1995-1996 também foi homenageada. Este time, que fez 72-10 e conquistou o título da NBA, foi obviamente construído por Krause.

O técnico do Warriors, Steve Kerr, integrante da equipe de 1995-96, disse que não ouviu Krause vaiar quando voltou ao vestiário com seu time. Mas Kerr não recuou, descrevendo as ações da multidão que vaiava como “vergonhosas”.

“É absolutamente vergonhoso”, disse Kerr. “Não acredito… Estou arrasado pela Thelma e pela família Krause. O que podemos pensar?

“…Estou muito desapontado pelos fãs – e quero ser específico, porque sei que há muitos fãs que tenho certeza que não vaiaram. Mas aqueles que o fizeram, deveriam ter vergonha.”