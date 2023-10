Tom Hanks alerta contra publicidade odontológica usando uma versão de inteligência artificial

Tom Hanks e Gayle King, co-apresentadores do “CBS Mornings”, alertaram separadamente seus seguidores nas redes sociais que vídeos usando imagens deles em inteligência artificial estavam sendo usados ​​​​em anúncios fraudulentos.

“As pessoas continuam me enviando este vídeo e me perguntando sobre este produto e não tenho nada a ver com esta empresa”, disse King. ele escreveu no Instagram na segunda-feiraEla anexou um videoclipe que disse ter sido adulterado de uma postagem legítima promovendo seu programa de rádio em 31 de agosto.

A filmagem manipulada, que ela compartilhou com as palavras ‘vídeo falso’ estampadas, mostrava King dizendo que suas mensagens diretas estavam ‘transbordando’ e que as pessoas deveriam ‘seguir o link’ para descobrir mais sobre seu ‘segredo’ de perda de peso. “

“Nunca ouvi falar ou usei este produto antes!” Escrevi. “Por favor, não se deixe enganar por esses vídeos de IA.”