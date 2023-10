Hardy foi hospitalizado devido a ataques de pânico

Hardy anunciou que cancelou dois de seus próximos shows, já que está atualmente no hospital depois de sofrer vários ataques de pânico desde o acidente do ônibus de turnê no ano passado.





O músico sertanejo, de 33 anos, deu a notícia em um Declaração no Instagram Terça-feira.





“Preciso ser honesto com todos por um momento”, escreveu Hardy, cujo nome verdadeiro é Michael Hardy. “Tenho lidado com muita ansiedade desde o acidente de ônibus no ano passado e, nas últimas duas semanas, o acidente tomou conta da minha vida.”





Ele continuou: “Isso me causou muitos ataques de pânico, o que me levou a ser hospitalizado”. “Preciso de um momento para focar em mim e me aprimorar para minha esposa, minha família e vocês, os fãs.”













Como resultado, Hardy disse que “precisará cancelar os shows da Mockingbird e THE CROW Fall Tour nos dias 5 e 7 de outubro” em Simpsonville, Carolina do Sul, e Brandon, Mississippi, respectivamente.





A cantora de “Wait in the Truck” escreveu que os ingressos para essas duas datas serão reembolsados ​​​​no momento da compra e que o Georgia Rodeo em Winterville, Geórgia, que estava originalmente agendado para 6 de outubro, agora acontecerá em 12 de abril de 2024 .





Ele pediu aos fãs que “guardem seus ingressos” para o Georgia Rodeo porque “eles serão válidos para a nova data de 2024”.





“Meu plano é voltar e focar no dia 12 de outubro”, disse Hardy sobre o próximo show em Jonesboro, Arkansas. “Obrigado pela compreensão, até breve.”





Hardy se apresenta no Prêmio Anual da Academia de Música Country de 2022.

Em 2 de outubro de 2022, o cantor e compositor Foi compartilhado em uma postagem do Instagram Que seu ônibus de turnê sofreu um acidente no caminho de volta de Bristol, Tennessee, após o show da noite anterior.





Os quatro passageiros do ônibus “foram todos tratados por ferimentos graves” e o motorista do ônibus permaneceu hospitalizado, escreveu Hardy.





Ele disse na época que “teve alta do hospital, mas os médicos ordenaram que ele se recuperasse nas próximas semanas, o que pode nos custar algumas apresentações”.





Depois de garantir aos fãs que “atualizaria nos próximos dias” sobre quaisquer mudanças na programação da turnê, Hardy pediu-lhes que “por favor, mantenham nossa família em suas orações”.





O cantor de “One Beer” também postou uma foto em seu Instagram Story com a então noiva Kaley Ryan, na qual ela pode ser vista apoiando a cabeça em seu ombro.





“Obrigado por todas as mensagens e ligações. Estou vivo e isso é tudo que importa”, escreveu ele acima da foto. “Eu amo todos vocês.”