Thor: Love and Thunder, Doctor Strange 2 e outros filmes da Marvel que atrasaram a Disney

maravilha



A Disney revelou na segunda-feira uma lista revisada de filmes que chegam até 2028, descartando muitos deles Universo Cinematográfico Marvel Aventuras há alguns meses. O primeiro é Doctor Strange no Multiverso da Loucura, que será lançado em 6 de maio em vez de seu antecessor Data de lançamento 25 de março.

Thor: Love and Thunder chega aos cinemas em 8 de julho, e Black Panther: Wakanda Forever é lançado em 11 de novembro, completando a programação de filmes da Marvel para o próximo ano.

A sequência do Capitão Marvel, The Marvels, será lançada em 17 de fevereiro de 2023, enquanto Ant-Man and the Wasp: Quantumania será lançada em 28 de julho de 2023. Guardians of the Galaxy Vol. 3 Mantenha sua data de lançamento em 5 de maio de 2023.

Dois filmes sem título Marvel 2023 foram retirados da programação, enquanto outro será lançado em 3 de novembro de 2023.

Fora da Marvel, o quinto filme de Indiana Jones sem título foi adiado por quase um ano, de 29 de julho de 2022 para 30 de junho de 2023. Harrison Ford, que desempenha o papel de Indy desde 1981 Raiders of the Lost AstronomyEle terá quase 81 anos quando sair.