Alterar a data de lançamento dos filmes da Marvel – Prazo

Como Disney / Marvel eternidade Está sendo discutido de forma agressiva com a perspectiva de abri-lo por US $ 100 milhões e sua coprodução com a Sony, Homem-Aranha: Não há como voltar para casa Mais do que isso, Burbank, CA mudou toda a sua programação de filmes para a Marvel em 2022 e além.

Galeria, não se preocupe: aprendi que isso não tem nada a ver com a mudança da estratégia de distribuição desses filmes. Não há dia e data teatral para Disney +, e os executivos da Disney não estão imediatamente preocupados com o futuro do mercado global. Tudo por causa do efeito dominó que ocorre com produções e cineastas. Alguns títulos competem com cenários finais, enquanto outros estão em produção. É assim que a Disney resolve. Melhor ainda, o novo Indiana Jones O filme que estava na mesma data da Warner Bros./DC’s Adam preto no próximo ano, em 29 de julho de 2022; Esta segunda temporada estrelada por Chris Pratt está agora se movendo para 30 de junho de 2023; Independence Day, fim de semana em que a Universal já tem um filme de iluminação sem título.

Sam Raimi Doutor Estranho em um multiverso de loucura O verão de 2022 agora começará em 6 de maio, em vez de estrear em 25 de março de 2022. Isso empurrará Taika Waititi Thor: amor e trovão Desde a data de lançamento no verão até 8 de julho de 2022. O único outro filme a estrear contra ele Dr. Gharib 2 Em 6 de maio é o foco em recursos Sra. Harris vai para Paris Estrelado por Leslie Manville. Não há filmes concorrentes de eventos de estúdio atualmente datados Thor: amor e trovão em sua nova história.

Isso vai pagar Pantera Negra: Wakanda para sempre Por Ryan Coogler a partir dessa data até 11 de novembro de 2022. O filme está sendo filmado em Atlanta e será concluído no final do próximo mês.

pantera negra 2 bate maravilhas Da diretora Nia Dacosta de 11 de novembro do próximo ano a 17 de fevereiro de 2023.

Isso vai pagar Homem-formiga e vespa: Quantumânia A partir dessa data até 28 de julho de 2023. Ambos maravilhas E Homem-Formiga 3 Em produção.

Há outro filme da Marvel sem título que a Disney está movendo de 10 de novembro de 2023 para 3 de novembro de 2023.

Enquanto isso, a Disney cancelou um título anterior de ação ao vivo em 14 de julho de 2023 da programação e um filme da Marvel sem título em 6 de outubro de 2023. Além disso, o filme sem título do 20th Century Studios datado de 20 de outubro de 2023 não está mais na programação.