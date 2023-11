The Killer Review – O thriller de David Fincher é elegante, mas sutil

o assassino Ele mostra David Fincher de volta à Netflix e em um território mais familiar de sua cinebiografia de 2020 HomemQue foi um projeto pessoal do diretor. Ele até colaborou novamente com Sete O escritor Andrew Kevin Walker fez com que parecesse um clássico de Fincher.

O clássico Fincher é exatamente o que você ganha o assassino. Não é exagero dizer que ele viu um pouco de si mesmo no personagem principal, um assassino desconhecido que planeja meticulosamente cada detalhe e segue seu plano, aconteça o que acontecer.

Enquanto The Killer (Michael Fassbender) usa esse mantra para executar seu último sucesso, Fincher planeja cuidadosamente cada aspecto de seus filmes para a emoção cinematográfica definitiva. Tudo se encaixa e o resultado é um thriller de vingança elegante e brilhante, mas que você gostaria que houvesse mais.

Netflix

Baseado em , o assassino Ele vê um assassino liderando uma caçada humana internacional contra seus empregadores depois que algo dá errado, levando a consequências para as pessoas próximas a ele.

Se você está esperando um thriller de vingança distorcido e cheio de suspense, não é este. o assassino O filme é dividido em seis capítulos, a maioria dos quais mostra o assassino não identificado confrontando alguém que o ofendeu, incluindo The Brute (Sala Baker), uma especialista (Tilda Swinton) e um advogado (Charles Parnell).

O Assassino é tão habilidoso no que faz que você sente que nunca há perigo para ele, mostrando que a classe que se destaca é aquela que contém o verdadeiro perigo. Fincher oferece uma cena de luta impressionante entre The Killer e The Brute, que é brutal, engraçada e dolorosa de assistir. Contém até Campanha de antiguidades comunicação.

Todos os outros capítulos são maravilhosamente desenhados e há até algo para admirar, como o relato de Tilda Swinton sobre a piada do “caçador e o urso”. No entanto, a coisa toda é bastante específica e nada surpreendente, por isso envolve o momento, mas é improvável que fique tão bem quanto alguns dos outros filmes de Fincher.

Netflix

O que o assassino No entanto, o desempenho principal de Michael Fassbender sempre funciona a seu favor, além da arte impecável de Fincher. Em seu primeiro papel no cinema em quatro anos, ele se encaixou perfeitamente como o assassino frio e imparcial que luta contra a contradição entre seus pensamentos íntimos e suas ações na vida real.

Se o ato de abertura – um longo trecho de Fassbender olhando pela janela e uma narração interminável – pode testar a paciência dos espectadores, ele mostra aqui um lado mais engraçado de Fincher. O assassino pode pensar que é perfeito, mas está claro que esses dias passaram e a entrega seca de Fassbender leva a vários momentos muito engraçados.

É um elemento inesperado do filme que poderia trazer mais surpresa. No entanto, mesmo um David Fincher de classe média vale o seu tempo o assassino É um filme de vingança estiloso e envolvente.

‏

o assassino Disponível para assistir agora na Netflix.