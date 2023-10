Testes de redesenho do YouTube para substituir Biblioteca pela guia ‘Você’.

O YouTube mantém há muito tempo sua própria linguagem de design que o diferencia de outros aplicativos do Google. O YouTube para Android agora está testando uma reformulação bastante notável que substitui a guia “Biblioteca” por “Você”.

Este teste faz com que o YouTube remova o avatar do seu perfil no canto superior direito e mova-o para a barra inferior. Ele serve como um ícone para a nova guia “Você” que combina a funcionalidade do menu Conta e Biblioteca anteriores. Todos os aplicativos do Google têm a foto da conta na mesma posição, e essa reformulação do YouTube quebra essa consistência. É uma reminiscência do Instagram e de outros aplicativos de mídia social, o que pode ser o ponto (veja: shorts).

As informações do seu canal aparecem primeiro com botões para mudar de conta, conta do Google e ativar o modo de navegação anônima. As configurações do aplicativo são acessadas a partir do ícone de engrenagem que aparece apenas nesta página e podem ser acessadas mais rapidamente do que antes.

Em seguida, há carrosséis para histórico e listas de reprodução, com esta última deixando de ser um menu contínuo para uma grande mudança de usabilidade que reflete como esta não é mais uma página de biblioteca. No entanto, é indiscutivelmente menos importante que o aplicativo principal do YouTube tenha um do que o YouTube Music ou TV.

Seus vídeos, downloads, clipes, filmes, recursos, tempo de exibição, ajuda e comentários sobre esta página.

Temos apenas um relatório hoje sobre esta guia “Você” substituindo a Biblioteca do YouTube.

Se o YouTube continuar com o redesenho, ele se ramificará ainda mais em relação a outros aplicativos originais. O YouTube mantém tudo, desde sua própria fonte até os ícones. Neste ponto, você provavelmente não obterá a barra Material You inferior – longa ou não.

Mais no YouTube:

Obrigado Samuel