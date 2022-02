Técnico de Valieva e seus companheiros de equipe russos reagem ao fim olímpico esmagado da patinadora

Naquela época, vários membros do batalhão russo estavam em lágrimas, incluindo não apenas Valeeva, mas também a medalhista de prata, Alexandra Trusova. Em segundos, a cena na beira do rinque rapidamente se transformou em uma névoa de emoções díspares – decepção esmagadora, frustração intensa e dor incalculável – enquanto o escândalo de doping e o estresse de anos de treinamento desencadeado por vários adolescentes mascarados ao mesmo tempo.

“Eu odeio isso!” Trusova foi visto na câmera dizendo. “Eu nunca quero fazer nada na patinação artística na minha vida! Todo mundo tem uma medalha de ouro, e eu não!”

Os dois companheiros de equipe russos de Valeeva, Shcherbakova e Trusova, pareciam ter dificuldades para lidar com as notícias de suas medalhas de ouro e prata, mas seus momentos pessoais de vitória foram prejudicados pelo cenário caótico. Shcherbakova, 17, parecia não querer – ou incapaz – de festejar com Valeeva, de 15 anos, a poucos metros de distância. Trosova, 17, sugeriu, pelo menos inicialmente, que não queria participar da cerimônia de vitória.

Perto dali, a medalhista de bronze japonesa Kaori Sakamoto também estava chorando, e sua conquista levou ao que provavelmente foi uma enxurrada de emoção diferente: alegria.

Os três acabariam saindo para a festa que poucos esperavam. Chamada ao topo, Shcherbakova saltou no ar, com o braço erguido, enquanto aceitava sua lembrança na forma de bichos de pelúcia, que vários vencedores do primeiro lugar receberam como substitutos antes de suas comemorações oficiais de medalhas no dia seguinte.

“Fiquei tão feliz por estar na hora e no lugar certos e fazer as coisas certas”, disse Shcherbakova. Mas ela rapidamente acrescentou: “Por outro lado, sinto esse vazio por dentro”.