Green Bay Packers contrata Tom Clements favorito de Aaron Rodgers como treinador de QB

Green Bay, Wes – Tom Clements, um dos treinadores Aaron Rodgers Ele tem sido creditado com seu desenvolvimento durante seus primeiros dias na NFL, saindo da aposentadoria para retornar ao Green Bay Packers como treinador de quarterback.

Uma fonte disse à ESPN que Clements aceitou oralmente o trabalho na quinta-feira. O contrato ainda não foi assinado, mas espera-se que seja uma formalidade.

Embora haja uma ligação óbvia com Rodgers, uma fonte disse que a chegada de Clements não garante o retorno do MVP da NFL aos Packers, mas é outro movimento que os Packers esperam persuadir Rodgers a retornar.

Clements esteve com os Packers de 2006 a 2016. Ele foi recentemente treinador do Arizona Cardinals, mas se aposentou após a temporada de 2020. Ele não treinou entre o final de seu mandato com os Packers e ingressou no Cardinals em 2019 e também fez não treinar na temporada passada.



O jogador de 68 anos serviu como um dos treinadores nº 1 de Rodgers na NFL. Ele veio para Green Bay na segunda temporada de Rodgers, quando Mike McCarthy foi contratado como treinador. Clements treinou a posição de 2006 a 2011, presidindo a temporada de Rodgers no Super Bowl de 2010 e sua primeira temporada de MVP em 2011. Ele se tornou coordenador ofensivo em 2012. nome é Diretor Técnico Assistente. No entanto, McCarthy assumiu as funções de comunicação de palco mais tarde naquela temporada. Clements permaneceu no elenco por mais uma temporada.

Embora tenha passado mais de cinco anos desde que trabalhou com Clements, Rodgers ainda traz Clements regularmente quando fala sobre as chaves para jogar a posição. Aconteceu em janeiro, durante a semana anterior ao jogo dos playoffs dos Packers contra o San Francisco 49ers.

“Sou grato, muito grato, a pessoas como Joe Philbin, Tom Clements e Alex Van Pelt, que me ajudaram a entender esse aspecto da liderança e ser um quarterback”, disse Rodgers no mês passado. Ele também se referiu a Clements no final da temporada regular, quando falou sobre uma bola que jogou Davant Adams No início da semana 17, jogo contra os Vikings.

“Aprendi com Tom Clements, que sempre tivemos três pecados capitais [as] Não jogue no meio do campo tarde, não faça nenhum arremesso às cegas e não tome decisões premeditadas”, disse Rodgers. E assim, com todas as desculpas a Tom e seu excelente treinamento ao longo dos anos, eu meio que tive uma decisão premeditada de jogar isso para Davante por aquela jogada.”

As notícias do interesse dos Packers em Clements foram relatadas pela primeira vez pela rede de futebol profissional antes que um acordo fosse alcançado.

Clements substituirá Luke Jetsie, que foi nomeado coordenador ofensivo do Chicago Bears no mês passado.

Clements é o segundo treinador nomeado fora de temporada com Rodgers. Na semana passada, eles contrataram um de seus ex-colegas de equipe da faculdade em Cal, Byron Storer, como assistente técnico para equipes especiais. Mas Storer tem mais vínculos com o novo coordenador de equipes especiais Rich Bisachia do que com Rodgers. Storer atuou na mesma capacidade sob Bisaccia nas últimas quatro temporadas com os Raiders.

Na quinta-feira, Rodgers não havia informado os Packers sobre seus planos para a temporada de 2022 – seja retornar a Green Bay, buscar uma troca ou se aposentar – disse uma fonte.

Quando perguntado na semana passada sobre o que ele ainda tinha que pensar antes de tomar uma decisão, Rodgers disse: “Trata-se de avaliar onde estou mentalmente apto e entender qual compromisso e que tipo de compromisso todos têm daqui para frente”.