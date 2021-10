Taylor Swift provoca Red (versão de Taylor) com um novo vídeo e promete que ‘vale a pena esperar’

Taylor Swift trabalhou duro para regravar seis de seus álbuns vencedores do Grammy depois que seu catálogo de música foi comprado e vendido pela Scooter Braun.

E para deixar os fãs animados com o próximo lançamento de Red (Taylor’s Edition), uma regravação de seu álbum de mesmo nome de 2012, a pop star tem deixado dicas nas redes sociais desde o verão.

Na sexta-feira, menos de um mês antes da estreia do álbum, Swift apareceu no Instagram em um vestido de babados carmesim para compartilhar um trecho da música renovada de Red.

Promo Mode: Taylor Swift, 31, compartilhou um novo vídeo promovendo seu próximo álbum regravado, Red (Taylor’s Edition)

“21 dias até 12 de novembro e eu * prometo * que valeu a pena esperar”, escreveu ela na legenda do vídeo, referindo-se à data de lançamento.

Swifties tem muito a dissecar do vídeo.

Lá de cima, a cantora e compositora exibe seu sorriso contagiante, olhando diretamente para a câmera, em seguida, dando um aceno de cabeça suave e atraente.

Para manter o visual, Swift estava enfeitada com um vestido vermelho com grandes desenhos de flores vermelhas em cada ombro, e seu cabelo loiro estava penteado com big bangs e preso em um rabo de cavalo.

No vídeo, a pop star deu um look atraente, ao usar um vestido vermelho com flores em cada ombro.

Itens vermelhos: a cantora e compositora também desenhou um anel vermelho que é vendido em seu site www.taylorswift.com

Sentindo-se vermelho: Swift anuncia que é ‘estação vermelha’ no novo vídeo, que também mostrou um vislumbre de flores vermelhas

Não há lugar como a nossa casa: o vídeo também mostrou um par de sapatos vermelhos

A frase “É temporada vermelha” pisca na tela, assim como a transição do vídeo para um close-up da mão vencedora do prêmio 11 Grammy com um de seus anéis vermelhos em seu dedo médio.

Depois, há clipes rápidos para vários itens vermelhos, incluindo flores, um vestido espaguete, sapatos, decorações, acessórios, mais sapatos e jaquetas.

Termina com uma olhada em uma caixa de presente vermelha embrulhada em um laço.

Red (versão de Taylor) é o segundo de seis álbuns que Swift planeja regravar e lançar como uma forma de recuperar o controle criativo sobre sua música depois de vender os álbuns principais de seus seis primeiros álbuns, através da antiga gravadora Big Machine, ‘sem o conhecimento de dela.’

Toques adicionados: havia também muitas joias e acessórios vermelhos

SAPATOS EM TODA PARTE: A estação vermelha também significa mais sapatos vermelhos no vídeo

Tudo é vermelho: há também um clipe de jaquetas vermelhas e jaquetas penduradas no vídeo

Presente de Swiftie: o vídeo termina com um foco exagerado em uma caixa de presente vermelha e um laço

Fearless (Taylor’s Edition), um remake de seu segundo álbum de estúdio Fearless (2008), foi o primeiro dos seis álbuns remasterizados. Ela também planeja regravar sua estréia autointitulada, Taylor Swift (2006), Speak Now (2010), 1989 (2014) e Reputation (2017).

Como parte de uma promoção para a Red Edition (Taylor’s Edition) em 12 de novembro, a nativa da Pensilvânia adicionou uma seleção de itens como um anel vermelho, um lenço todo tricotado, várias camisetas e moletons e outras lembranças ao seu site , www.taylorswift.com.

O álbum atualizado inclui colaborações com Phoebe Bridgers, Chris Stapleton e Ed Sheeran nas faixas From The Vault, que foram escritas para a gravação original, mas não chegaram à versão final.