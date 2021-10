Suposições do desenvolvedor chinês da Terra moderna; Queda no estoque de propriedades

O logotipo da empresa aparece na sede do China Evergrande Group em Shenzhen, província de Guangdong, China, em 26 de setembro de 2021. REUTERS / Aly Song

Modern Land cita questões de liquidez para falta de pagamento

NDRC se reúne com imobiliárias na terça-feira

O índice imobiliário Hang Seng no continente caiu mais de 5%

Hong Kong / Xangai (Reuters) – Terra Moderna (1107.HK) Ele perdeu o pagamento de um título e é o mais recente incorporador imobiliário chinês a fazê-lo, aumentando as preocupações sobre os efeitos mais amplos da crise da dívida no gigante China Evergrande Group. (3333.HK) e atrair participações no setor.

O esquema estatal da China está definido para se reunir com empresas imobiliárias com grandes dívidas denominadas em dólares no final do dia para avaliar o tamanho total da emissão e capacidade de reembolso, em meio a preocupações crescentes sobre a liquidez.

A Modern Land (China) Co Ltd disse em um comunicado na terça-feira que não pagou o principal e os juros sobre o título de 12,85% que venceu na segunda-feira devido a “problemas inesperados de liquidez”.

Um investidor exposto à dívida de alto rendimento da China, que pediu para não ser identificado porque não estava autorizado a falar com a mídia, disse que os desenvolvedores estão inadimplentes “um por um”.

“A questão é sempre, quem é o próximo?”

No início deste mês, Fantasia Holdings Group (1777.HK) A inadimplência dos títulos em dólar em circulação aumentou as preocupações nos mercados de dívida internacionais, que já estão atolados em preocupações sobre se Evergrande honrará seus compromissos.

Evergrande, que estreita Evite inadimplência onerosa Na semana passada, ele vacilou em mais de US $ 300 milhões em compromissos e tinha um prazo de pagamento na sexta-feira. Consulte Mais informação

Ações de incorporadores imobiliários aumentaram as perdas, que também foram afetadas por preocupações sobre os planos da China de Apresentando o imposto imobiliário.

Índice imobiliário chinês CSI 300 (CSI000952). O Índice de Imóveis Hang Seng caiu 2,7%. (.HSMPI) Caiu quase 5,1%. Índice Hang Seng Mais Amplo (.HSI) Índice CSI300 da China caiu 0,6% (.CSI300) queda de 0,3%.

A possibilidade de contágio e mais inadimplência no setor afetou um grande revés para os investidores.

Imobiliária chinesa Holding Co., Ltd. (0127.HK) Ela disse que terá um prejuízo de HK $ 288,37 milhões (US $ 2,24 bilhões) no atual ano fiscal com a recente venda de títulos emitidos pela incorporadora imobiliária chinesa Kaisa Group Holdings Ltd. (1638.HK).

O título da Modern Land caiu 11,8% em fevereiro de 2022 em 1,6% com um desconto de mais de 80% do seu valor de face, rendendo cerca de 1183%, de acordo com o provedor de dados Duration Finance.

As ações da Evergrande na China caíram 7,1%. Ações em uma unidade de veículo elétrico (EV) (0708.HK) Caiu 5,5% após um aumento anterior de até 5,8%, já que o desenvolvedor disse que priorizaria o crescimento no negócio de carros elétricos.

