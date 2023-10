Supernovas atingiram a Terra entre 3 milhões e 7 milhões de anos atrás

a Estudo recente Estuda como a Terra está exposta a explosões de supernovas (plural de Supernova (SN)) que ocorreu há 3 milhões de anos (mya) e 7 milhões de anos atrás, a fim de determinar as distâncias em que essas explosões se originaram. Usando o isótopo radioativo vivo (não deteriorado) 60-Fe, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Illinois foi capaz de determinar as distâncias astronômicas aproximadas das explosões, que eles chamaram de Supernova do Plioceno (SN Plio, 3 Mya). e a supernova. Supernova do Mioceno (SN Mio, 7 Mya).

“As supernovas são exemplos dramáticos do facto de as estrelas terem ciclos de vida.” Dr. Brian Campos“É muito divertido”, diz ele, que é professor de astronomia na Universidade de Illinois e coautor do estudo O universo hoje. “As explosões de supernovas representam a morte espectacular das estrelas mais massivas, aquelas com massa pelo menos oito vezes superior à do Sol. Desempenham um papel central na astrofísica e na cosmologia por muitas razões.

Para o estudo, os pesquisadores conduziram análises laboratoriais de espécies de isótopos de ferro radioativos vivos (não deteriorados) de 60-Fe com base em vários estudos anteriores nos quais amostras de 60-Fe foram obtidas da crosta terrestre, sedimentos do fundo do mar e regolito lunar. . Embora as idades destas amostras tenham sido obtidas usando a meia-vida do 60-Fe de 2,62 milhões de anos e determinado que elas se originaram de duas explosões de supernovas, o objetivo deste último estudo é determinar as distâncias até as duas explosões.

Os resultados do estudo sugerem que o SN Plio se originou entre 20 e 140 parsecs, ou 65 a 457 anos-luz (noite), da Terra, mas um intervalo mais provável é entre 50 e 65 parsecs, ou 163 a 212 anos-luz de distância. Para SN Mio, a equipe determinou que a distância aproximada é de 110 computadores, ou 359 anos. Para fins de contexto, 1 pc equivale a 3,26 anos. Embora estas possam ser consideradas distâncias relativamente “seguras” da Terra, como poderão tais explosões afectar a evolução do nosso sistema solar?

“Se uma supernova explodir perto da Terra ou de outro planeta semelhante à Terra, as consequências podem destruir a vida”, diz o Dr. O universo hoje. “A explosão da supernova cria radiação de alta energia – raios gama – que irradiará a atmosfera da Terra durante meses após a explosão. Nossa atmosfera nos protegerá da exposição direta a esses raios gama, mas a um grande custo: a camada de ozônio na parte superior A atmosfera diminuirá drasticamente, o que tornará a Terra vulnerável aos fortes raios ultravioleta do Sol, que podem ser prejudiciais para muitas formas de vida na Terra. A Terra levará vários anos para regenerar o ozono.

As supernovas estão entre as paisagens mais incríveis já observadas no universo. Supernova mais antiga registradaagora denominado RCW 86 ou SN185Aconteceu em 7 de dezembro de 185 DC e foi documentado por astrônomos chineses. Eles se referiram a este evento como “estrela convidada” e notaram que sua luz permaneceu no céu até junho de 186 DC, antes de desaparecer. Hoje em dia, os astrônomos referem-se a este evento como um evento astronômico transitório e sugerem que RCW 86, localizado a cerca de 2.800 parsecs (9.100 anos-luz (ano)) da Terra, com um diâmetro estimado de 85 anos-luz, era provavelmente uma estrela. Supernova tipo Ia.

Dr. Campos diz universo hoje, “Explosões de supernovas são raras. A cada século, ocorrem cerca de um a três desses eventos em toda a nossa galáxia, a Via Láctea. Portanto, a maioria delas explode longe, sem causar danos aos terráqueos. Mas ao longo de períodos de vários milhões de anos, é é muito provável que um deles exploda perto do solo, mesmo que esteja muito próximo.

Apesar dessas descobertas, o Dr. Fields diz O universo hoje Atualmente não existem “candidatos a supernovas que representem uma ameaça”, como em “não existem supernovas tão perto de nós que estejamos nas suas zonas de morte”. Também sugere que a extinção em massa que ocorreu no final do período Devoniano, há cerca de 360 ​​milhões de anos, pode ter sido o resultado de uma ou mais supernovas.

Uma das supernovas mais famosas (no futuro) é uma estrela Betelgeuseque é um gigante vermelho Está localizada a aproximadamente 550 anos da Terra e é a segunda estrela mais brilhante da constelação de Órion. Betelgeuse ganhou as manchetes no final de 2019, quando os astrônomos notaram que a estrela estava diminuindo de brilho Algumas sugestões Estava prestes a se tornar uma supernova. No entanto, observações de acompanhamento em agosto de 2020 indicaram que o escurecimento foi devido a A sufocar Formou-se a partir de material extremamente quente expelido pela estrela massiva, o que foi posteriormente confirmado em agosto de 2022. Estádio. Embora Betelgeuse seja conhecido por variar em brilho devido a mudanças em sua temperatura e tamanho, alguns podem se perguntar quando ela explodirá.

“Não se sabe quando”, disse o Dr. Fields ao Universe Today [Betelgeuse] Ela explodirá porque, até onde sabemos, os estágios finais da vida de uma estrela massiva não causam mudanças perceptíveis na região da superfície da estrela. Assim, Betelgeuse poderá ser a próxima supernova na nossa galáxia, mas também poderá explodir daqui a 100.000 anos. Mas sua eventual morte é certa, então aproveite-o em Orion agora enquanto pode!

Que novas descobertas os astrónomos farão sobre as supernovas nos próximos anos e décadas? Só o tempo dirá, é por isso que estamos estudando!

Como sempre, continue fazendo ciência e pesquisando!