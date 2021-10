Super Mario Bros.2 é vendido por mais de $ 88.000

O Harriet Group disse que o item foi encontrado em “estado próximo de hortelã” em uma caixa de videogames no armário lotado, que fazia parte da propriedade de um falecido em Floyds Noobs, Indiana.

“À primeira vista, foi uma onda reconfortante de nostalgia clássica da Nintendo. Os clássicos estavam todos lá, Super Mario Brothers, Dick Hunt, Qix e até mesmo o console NES. Então, fizemos o que qualquer criança dos anos 90 faria: lançamos o Grupo Harritt ao descrever o item: ”Ligue o console e teste os jogos abertos.

A peça foi vendida em um leilão online na semana passada por $ 88.550, incluindo o prêmio do comprador.

no jogo Mario e seus amigos devem libertar a terra de Subcon da verruga maligna.

Os jogos do Super Mario, uma série lançada pela primeira vez em 1985, têm obtido preços recordes nos últimos dois anos.

Antes disso, uma cópia lacrada de Super Mario Bros. 3 foi vendida por US $ 156.000, disse a empresa, que por sua vez quebrou o recorde de preço do videogame de US $ 114.000 em julho – para uma versão de 1985 do jogo.