Capacidades de câmera e fotografia computacional Nikon Z9

Nikon recentemente anunciar Sua nova câmera principal Z9. Esta câmera representa a primeira câmera sem espelho da Nikon totalmente voltada para fotógrafos profissionais e fotógrafos híbridos, com Enorme lista de especificações Projetado para uso nos campos exigentes do fotojornalismo, esportes, natureza, pássaros e quaisquer outros casos de uso que requerem uma câmera que captura imagens com incrível velocidade e alta resolução. A Z9 de $ 5.500 é a primeira câmera da Nikon a omitir o obturador mecânico tradicional, permitindo atingir novos níveis de velocidade e desempenho de foco automático.

A velocidade super rápida é ótima, especialmente para fotógrafos de esportes. Mas é interessante pensar sobre onde essa tecnologia poderia ser usada para levar câmeras convencionais no futuro. Este poderia ser o primeiro passo para câmeras de formato maior que adotam a inteligência computacional que as câmeras de smartphone adotaram por anos.

A Nikon não mencionou coisas como tirar fotos HDR do computador ou o buffering periódico que os smartphones fazem para capturar até nove ou 10 quadros de uma vez e combiná-los com cada pressão do botão do obturador. Mas o novo sensor CMOS full-frame de 45,7 MP com iluminação traseira empilhada não fica muito atrás do que está nos telefones há anos, pelo menos em termos de design básico. Esse tipo de construção usa uma arquitetura confinada de sensor, placa lógica e RAM dedicada – resultando em velocidades de leitura incrivelmente rápidas.

Hoje, isso permite que o Z9 use um obturador eletrônico em tempo integral com a velocidade de obturador mais rápida de 1 / 32.000 de segundo e obtenha disparos contínuos incrivelmente rápidos. Ele pode capturar 20fps em RAW / JPG em resolução total ou a 120fps a 11MP, tudo sem fazer nenhum som audível (sons de pseudo-obturador opcionais podem ser habilitados para uma sugestão audível). Um novo processador Expeed 7 e slots de cartão CFexpress / XQD duplos fornecem ao Z9 um buffer de 1.000 fotos de resolução total em formato RAW compactado altamente eficiente, mas a velocidade de leitura rápida do sensor empilhado pode ser a chave para os cálculos do quebra-cabeça de imagem.

Como o primeiro dos maiores fabricantes de câmeras a abandonar o obturador mecânico, ele coloca a Nikon à frente de seus concorrentes na corrida para a fotografia computacional. Sony A1 E A 9 As linhas já usaram sensores empilhados para velocidades de leitura rápidas, tornando os obturadores eletrônicos viáveis ​​em tempo integral e O próximo R3 da Canon Você usará a mesma tecnologia. A mudança para um obturador totalmente eletrônico foi o próximo desenvolvimento lógico para as câmeras, embora seja responsabilidade da Nikon provar que seu obturador eletrônico atende às tarefas diárias e às demandas dos fotógrafos profissionais de hoje.

Até agora, os esforços dos fabricantes de câmeras para implementar imagens computacionais têm se limitado a recursos como o Olympus ao vivo e e Panasonic depois do foco E Acúmulo de foco na câmera. Recursos úteis, sim, mas esses são efeitos colaterais em comparação com a mudança típica que um disparo computacional completo poderia ter ocorrido a cada pressionamento do obturador. Sistema OM, recentemente renomeado Olympus, Eu prometi recentemente Para tirar proveito da tecnologia de imagem computacional na próxima câmera, mas teremos que ver se este é o foco principal ou apenas mais um recurso ao lado.

O aprendizado profundo, que é usado no sistema de foco automático do novo Z9 para detectar objetos, também foi usado em alguma capacidade anteriormente pela Olympus, Panasonic e Canon. Isso melhora o desempenho do rastreamento AF, mas no final, a câmera sem espelho ainda tira uma única imagem com faixa dinâmica limitada do sensor.

A barreira primária que impede câmeras como a Z9 e outras câmeras sem espelho de nível profissional ou entusiasta com sensores empilhados totalmente funcionais pode residir na taxa de transferência de dados e no canal de processamento de imagem. Dez quadros capturados simultaneamente de um sensor de quadro completo de 45 megapixels e combinados em um único arquivo serão significativamente maiores do que o mesmo conjunto de imagens tiradas de um sensor de smartphone em uma fração do tamanho.

Além disso, o buffering periódico é necessário para gravar e reescrever imagens constantemente no buffer da câmera em segundo plano antes de o obturador ser pressionado. Mesmo o novo processador Z9 pode não estar à altura da tarefa. No espaço dos smartphones, as CPUs são projetadas para serem adequadas a esse processamento, Às vezes, até mesmo usando hardware dedicado, mas as câmeras não são feitas da mesma maneira. É possível que mais inovação no nível da CPU seja necessária dos fabricantes de câmeras.

Existem algumas vantagens claras no uso de imagens computacionais. A maioria dos smartphones modernos pode criar uma exposição equilibrada com assuntos bem iluminados, sombras com detalhes vívidos e nuvens visíveis – tudo no mesmo quadro. Avanços como Visão Noturna e Modos Noturnos permitem que você faça coisas que são difíceis de conseguir com uma câmera padrão, enquanto o Google continua a oferecer Novos truques matemáticos para manter os assuntos afiados em movimentoAté a Apple permite Arquivos RAW com dados computacionais.

Por outro lado, uma imagem capturada com as câmeras sem espelho mais avançadas da atualidade – que são superiores em nitidez e resolução – resulta em algum sacrifício, como estourar realces ou estilhaçar detalhes de sombra em cenas diurnas de alto contraste. Obter a mesma aparência da maioria dos smartphones requer pelo menos um pouco de pós-processamento e edição, de preferência a partir de um arquivo RAW que deve ser exportado como JPG ou outro formato universal. Imagens computadorizadas chegando a sistemas de câmeras customizados podem revitalizar o mercado de câmeras, embora também possa exigir que os fabricantes de câmeras descubram quais aplicativos com conexão Wi-Fi não são terríveis – é verdade, outra longa solicitação.

Câmeras como a Z9 podem ser uma ponte para esse caminho, algo que pode ser apreciado até mesmo por fotógrafos profissionais que podem gastar menos tempo editando para alcançar a aparência que muitos de seus clientes estão procurando. Isso pode tornar as câmeras de tamanho normal mais interessantes novamente, mesmo que também confunda ainda mais as linhas de “Qual é a imagem?”