Steph Curry, Warriors precisam que Andrew Wiggins encontre seu melhor em breve – NBC Sports Bay Area e Califórnia

SAN FRANCISCO – Não há dúvida de que os Warriors estão felizes em saber que assistiram ao último jogo da temporada do Cleveland Cavaliers.

Mas não há dúvida de que eles devem estar absolutamente tontos ao ver Andrew Wiggins se materializando diante de seus olhos ansiosos.

A lenta ascensão de Wiggins da irrelevância da pré-temporada continuou na noite de sábado no Chase Center, mas não foi suficiente para os Warriors evitarem uma derrota por 118-110 para os Cavaliers, mais altos e mais rápidos, que sufocaram o ataque do Golden State ao vencer os dois jogos. da série da temporada pela primeira vez desde a temporada de estreia de Stephen Curry.

Mas se perder outro jogo para o Cleveland em novembro significar conseguir mais de Wiggins nos próximos meses, os Warriors aceitarão essa troca.

Esta equipe precisa de Wiggins. Na defesa sim, mas também no ataque. Não apenas contra um time defensivo ruim como o Cavaliers, mas contra todos os times que os Warriors enfrentam. Curry, que marcou 30 pontos, a melhor marca do jogo, dará as boas-vindas ao seu companheiro de pontuação – pelo menos até que Klay Thompson encontre um nível mais alto de eficiência de pontuação.

Os sinais da renovação de Wiggins foram encorajadores. Ele estava quase todo preso – especialmente Porque houve várias ocasiões em que sua concentração pareceu diminuir. Ele foi produtivo o suficiente para registrar uma de suas estatísticas mais completas da temporada: 13 pontos, cinco rebotes e três assistências.

No entanto, os Warriors podem querer limitar e preservar os primeiros seis minutos de Wiggins, durante os quais ele marcou ou deu assistência nos primeiros 10 pontos e 12 dos primeiros 15 pontos.

Assistência no primeiro balde, três pontos de Draymond Green. Ajuda no putt verde. Ajude com curry na trilogia. Passe cruzado perfeito de Green. Faltando 5:45 para o fim, Thompson acertou uma cesta de três pontos que Thompson errou para dar aos Warriors a primeira vantagem.

“Eu não estava inventando jogadas para ele – não se trata disso”, disse o técnico Steve Kerr. “É apenas uma questão de energia e agressividade. Ele esteve melhor nos últimos dois jogos. Ele está chegando lá.”

Os 6 de 12 arremessos de campo de Wiggins o colocaram com 50 por cento ou mais pela quarta vez em 10 jogos. Ele acertou 1 de 4 em profundidade, tornando-o 2 de 13 desde que o calendário mudou para novembro e 4 de 24 nesta temporada. Ele tem algumas coisas sérias a fazer.

O teste de visão indicou que Wiggins está indo mais fundo do que em qualquer momento desta temporada. Ele foi rápido em desviar passes e em uma ocasião parou um chute acelerado de Cleveland, perseguindo Donovan Mitchell e driblou-o para fora de campo.

Wiggins teve muito menos impacto em sua passagem final, com seis minutos no quarto período, quando a tentativa de recuperação dos Warriors falhou. Kerr esvaziou o banco faltando 2:12 para o fim e os Warriors perdiam por 14.

Talvez esta noite seja algo que Wiggins possa levar para o domingo, quando seu ex-time, o Minnesota Timberwolves, invadir o Chase Center. Geralmente invoca mais emoções quando você os visita.

Esse reforço deve ser fácil neste caso, já que Wiggins deve esperar passar muito tempo defendendo a estrela dos Timberwolves, Anthony Edwards.

Kerr espera que Wiggins seja mais produtivo.

“Os chutes não estavam acertando, mas sua defesa com a bola foi muito boa”, disse Kerr antes da ponta. “Em geral, essa é a mensagem quando alguém está com dificuldades. Concentre-se no que você pode controlar, que é a defesa da bola, a energia geral e os rebotes. Porque é aí que você se perde nessas coisas e cai em alguns pontos, especialmente alguém tão atlético como Andrew A próxima cena será mais fácil quando você conseguir fazer isso.

“Ele está indo na direção certa. Não estou preocupado com ele.”

Curry é um ótimo começo. Ele foi o artilheiro do Golden State em todos os 10 jogos desta temporada, um excelente exemplo do sinal de “Procura-se Ajuda” na nuvem de pensamento acima dele.

Entra Wiggins, ou assim esperam os Guerreiros. Já no domingo, se conseguirem.

Baixe e siga o Dubs Talk Podcast