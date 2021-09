SpaceX lança uma tripulação totalmente civil em Mission Inspiration4

Uma tripulação composta apenas por civis decolou para o espaço a bordo de um foguete SpaceX Falcon 9 na quarta-feira no primeiro voo em órbita com financiamento privado e não governamental, um voo histórico de três dias dedicado ao levantamento 200 milhões de dólares Hospital St. Jude Children’s Research.

Chris Sembrowski, o engenheiro de vôo “cotidiano”, estava em perigo ao lado do bilionário Jared Isakman, que havia contratado a missão. Sian Proctor, uma artista educacional que se tornaria a quarta mulher negra a voar no espaço; E Hayley ArsinoSobrevivente de câncer de Jude e agora trabalhando no hospital.

“O Inspiration4 decola para o lançamento”, Isaacman transmitiu aos controladores de vôo momentos antes da decolagem. “Dê um soco, SpaceX!”

E eles o socaram. Os motores do primeiro estágio do Falcon 9 acenderam pontualmente às 20h02 (horário de Brasília), iluminando o céu do início da noite quando o propulsor explodiu da almofada 39A no Centro Espacial Kennedy com mais de 1,7 milhão de libras de empuxo.

A tripulação civil do Inspiration4 a bordo de uma cápsula Crew Dragon e de um foguete SpaceX Falcon 9 decola do Pad 39A no Centro Espacial Kennedy em Cabo Canaveral, Flórida, na quarta-feira, 15 de setembro de 2021. SpaceX



A ascensão do Heavenly Lighting ocorreu suavemente com o primeiro estágio, fazendo seu terceiro vôo, tirando o foguete da densa atmosfera inferior. Os nove motores do guincho pararam de funcionar dois minutos e meio após a decolagem, o estágio retraiu e o vôo continuou com a potência do monomotor monomotor do estágio superior.

Enquanto isso, o primeiro estágio capotou e voltou sozinho para um ponto de pouso preciso em um navio drone offshore, alcançando a 92ª recuperação de booster bem-sucedida da SpaceX e sua 69ª no mar.

Neste ponto, nove minutos e meio após o lançamento, o segundo estágio e a cápsula do Crew Dragon estavam em segurança na órbita inicial planejada. Dois lançamentos de foguetes foram necessários para girar a órbita 357 milhas, 100 milhas acima da Estação Espacial Internacional.

Isso é mais alto do que qualquer pessoa que tenha viajado desde a última missão do ônibus espacial ao Telescópio Espacial Hubble em 2009.

A tecnologia de imagem especial mostra uma linha no céu indicando a trajetória de voo de um foguete SpaceX Falcon 9 que decolou do Cabo Canaveral, Flórida, na noite de quarta-feira, 15 de setembro de 2021. Cortesia: Inspiration 4



A partir desta posição elevada, Isaacman e seus colegas no Inspiration4 irão desfrutar de vistas incomparáveis ​​de 360 ​​graus da Terra e do espaço profundo através de uma cúpula transparente especialmente projetada, ou cúpula, na frente da cápsula que substituiu o mecanismo de acoplamento usado em voos da NASA. para a estação espacial.

“Demos a vocês uma viagem maravilhosa para a órbita”, disse Bill Gerstenmaier, ex-chefe de operações espaciais da NASA e agora gerente sênior da SpaceX, à tripulação depois que a espaçonave se separou. “Aproveite seu tempo em órbita e esperamos voar novamente com a SpaceX.”

O vôo, disse Isaacman, levou a tripulação “direto para o limiar de uma fronteira excitante e inexplorada onde poucos vieram antes e tantos estão prestes a seguir. A porta agora está aberta. É inacreditável”.

A tripulação do Inspiration 4 fica na base de um foguete Falcon 9 antes de ser acoplado para o lançamento. Da esquerda para a direita: Sian Proctor, Hayley Arsenault, Chris Sembrowski e o líder da missão Jared Isakman, o bilionário que pagou pelo primeiro voo privado em órbita. SpaceX



Quando questionado antes do lançamento se alguém na tripulação se sentiria intimidado por lançar um foguete ao espaço, Isakman disse que o fundador da SpaceX, Elon Musk, deu à tripulação “sua garantia de que toda a equipe de liderança está exclusivamente focada nesta missão e está muito confiante. Isso, obviamente inspira muito. ”De confiança para nós também. Mas não se preocupe, estou ansioso para começar.”

“Qualquer tensão é boa”, acrescentou Arceneaux.

Pouco depois do lançamento na quarta-feira, a ex-primeira-dama Michelle Obama chilro Ela parabenizou os que estavam a bordo, escrevendo: “Estou pensando em todos os jovens que se importariam com essa tripulação e sonhariam muito com eles”.

Foi uma honra para mim falar com ele Tweet incorporar e o maravilhoso #inspiration 4 equipe técnica. Eles nos inspiram a todos com sua coragem, curiosidade e paixão. Penso em todos os jovens que se importariam com essa equipe e sonhariam em um grande obrigado. Ad astra! 💫🚀 pic.twitter.com/6uAyFI2Z5D – Michelle Obama (@MichelleObama) 16 de setembro de 2021

Enquanto bilionários Richard Branson E Jeff Bezos Eles foram manchetes no início deste verão, quando passaram alguns minutos sem gravidade durante voos subtropicais para cima e para baixo, e a tripulação do Inspiration4 passará três dias circulando a Terra antes de retornar para decolar no Atlântico na noite de sábado.

Isakman disse que a viagem foi um primeiro passo “inspirador” para abrir a fronteira superior para uso civil.

“Partimos desde o início para transmitir uma mensagem muito inspiradora, certamente o que pode ser feito no espaço e as possibilidades lá, mas também o que podemos realizar aqui na Terra”, disse ele.

Isso incluiu “o maior esforço de arrecadação de fundos na história do Hospital de Pesquisa Infantil St. Jude, reconhecendo as verdadeiras responsabilidades que temos aqui na Terra para ganhar o direito de fazer progresso no espaço”, disse ele. “E eu sinto que estamos no caminho certo para alcançar esse objetivo.”

A tripulação está planejando um evento a bordo com pacientes em St. Jude e realizará uma série de exames médicos e experimentos ao longo da missão, incluindo o uso de uma máquina de ultrassom para ajudar a medir os deslocamentos de fluido em direção à cabeça causados ​​pelo início da ausência de peso .

Mudanças de fluidos, interações com o sistema nervoso vestibular ou equilíbrio e outras interações levam ao enjoo do movimento espacial em cerca de metade dos astronautas que viajam no espaço, uma doença incômoda que geralmente se resolve após dois a três dias, conforme o corpo se ajusta à nova condição . ambiente.

“A doença espacial é uma das coisas muito interessantes que esta missão irá explorar, assim como todas as missões da NASA anteriores”, disse a Isaacman Todd Erickson, um ex-piloto de teste da Força Aérea que ajuda a gerenciar a missão Inspiration4 para Isaacman.

“Todo mundo reage de maneira diferente”, disse ele. “Pilotos de combate adoecem como pilotos de não combate e vice-versa. A equipe médica da SpaceX tem muita experiência nessa área … eles têm um sistema para reduzir e tratar se realmente ficar grave.”