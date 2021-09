Elon Musk-Jeff Bezos Polite Exchange após o lançamento de SpaceX Inspiration4

Elon Musk é o fundador e CEO da SpaceX, que lançou a primeira tripulação totalmente civil.

O fundador da Amazon e da Blue Origin, Jeff Bezos, parabenizou Elon Musk pelo lançamento bem-sucedido da tripulação civil do Inspiration4 na SpaceX. “Parabéns a Elon Musk e a equipe da SpaceX pelo sucesso do lançamento do Inspiration4 na noite passada”, Jeff Bezos tuitou na quinta-feira, descrevendo o lançamento como um passo para abrir espaço para todos. A equipe do Inspiration4 fez história como a primeira tripulação de astronautas não profissionais a ser lançada em órbita – um marco na exploração espacial que teria sido inimaginável apenas alguns anos atrás.

Jeff Bezos, que viajou até o limite do espaço no início deste ano, descreveu o lançamento do Inspiration4 da SpaceX como “mais um passo em direção a um futuro onde o espaço é acessível a todos nós.”

O CEO da SpaceX respondeu com “Obrigado”.

Obrigado – Elon Musk 16 de setembro de 2021

Foi uma troca inesperadamente educada entre dois bilionários que freqüentemente estão em conflito aberto um com o outro. O que o tornou ainda mais notável foi o fato de que foi o primeiro tweet de Jeff Bezos em mais de um ano, após uma guerra de palavras cada vez maior entre os dois.

Embora Jeff Bezos e Elon Musk tenham sua própria empresa de foguetes e estejam entre os homens mais ricos do mundo, seu relacionamento pode ser descrito como tenso. Os dois têm ambições espaciais semelhantes – Jeff Bezos fundou a Blue Origin em 2000, dois anos antes de Elon Musk lançar a Space Exploration Technologies Corporation, ou SpaceX. Assim, os usuários do Twitter ficaram surpresos ao ver a troca educada entre os bilionários concorrentes.

“Olhe para você sendo totalmente amigável”, comentou o popular YouTuber MrBeast.

Olhem galera vocês são tão amigáveis – MrBeast (MrBeast) 16 de setembro de 2021

“É uma sensação melhor, senhores”, disse o empresário americano Jason Calacanis.

Este cavalheiro é muito melhor. ??????? – jason@calacanis.com (Jason) 16 de setembro de 2021

Mais do que alguns usuários do Twitter ficaram surpresos com a troca.

Vocês deveriam ser maus um com o outro – Fentwit (@fintwit_news) 16 de setembro de 2021

Eu não esperava que você respondesse a Jeff Lamau – IΠIGΛMI ΣYΣƧ ???? por favor 16 de setembro de 2021

“Jeff quem?” O Tesla Owners Club do Vale do Silício tuitou, referindo-se à época em que Elon Musk disse “Jeff quem?” Quando questionado por um repórter sobre a competição entre a Blue Origin e a SpaceX.

Jeff quem? – Silicon Valley Club (teslaownersSV) 16 de setembro de 2021

Em 2004, quando Blue Origin e SpaceX ainda estavam em sua infância, Conheça o Sr. Bezos e o Sr. Musk Para uma de suas poucas interações pessoais. Até então, as coisas estavam difíceis entre os dois. “Fiz o meu melhor para dar bons conselhos, que ele praticamente ignorou”, disse Elon Musk após a reunião.

Recentemente, a Blue Origin processou a NASA por sua decisão de conceder um enorme contrato de exploração lunar com a rival SpaceX – levando Musk a notar que Jeff Bezos deixou o cargo de CEO da Amazon para entrar com um processo em tempo integral contra a SpaceX.

