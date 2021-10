Sinais de rádio inesperados de estrelas distantes apontam para planetas ocultos

Usando a antena de rádio mais poderosa do mundo, os cientistas descobriram estrelas que emitem ondas de rádio inesperadamente, o que pode indicar a presença de planetas ocultos.

O Dr. Benjamin Pope da Universidade de Queensland e seus colegas do Observatório Nacional Holandês ASTRON estavam procurando planetas usando o mais poderoso Radiotelescópio de Baixa Frequência (LOFAR) do mundo, localizado na Holanda.

“Detectamos sinais de 19 estrelas anãs vermelhas distantes, e a melhor explicação para quatro delas é a presença de planetas orbitando ao redor delas”, disse Pope.

“Já sabemos há muito tempo que os planetas de nosso sistema solar emitem ondas de rádio poderosas à medida que seus campos magnéticos interagem com o vento solar, mas os sinais de rádio de planetas fora de nosso sistema solar ainda não foram captados.

“Esta descoberta é um passo importante para a radioastronomia e pode levar à descoberta de planetas por toda a galáxia.”

Anteriormente, os astrônomos só eram capazes de detectar as estrelas mais próximas em constante emissão de rádio, e tudo o mais no rádio-céu eram gases interestelares, ou exóticos como buracos negros.

Agora, os radioastrônomos são capazes de ver estrelas velhas simples quando fazem suas observações e, com essa informação, podemos pesquisar quaisquer planetas ao redor dessas estrelas.

A equipe se concentrou em estrelas anãs vermelhas, que são muito menores que o Sol e conhecidas por terem intensa atividade magnética que impulsiona chamas estelares e emissões de rádio.

Mas algumas estrelas mais antigas e magneticamente inativas também apareceram, representando um desafio para a compreensão convencional.

O Dr. Joseph Callingham, da Universidade de Leiden, Astron e principal autor da descoberta, disse que a equipe está confiante de que esses sinais vêm da comunicação magnética de estrelas e planetas orbitando em órbitas invisíveis, semelhante à interação entre Júpiter Lua de Io.

“Nossa Terra tem auroras, conhecidas aqui como luzes do norte e do sul, que também emitem ondas de rádio poderosas – isso é causado pela interação do campo magnético do planeta com o vento solar”, disse ele.

“Mas no caso da aurora boreal de Júpiter, eles são muito mais fortes porque sua lua vulcânica Io expele material para o espaço, enchendo o ambiente de Júpiter com partículas que geram auroras excepcionalmente fortes.

“Nosso modelo para esta emissão de rádio de nossas estrelas é uma versão estendida de Júpiter e Io, com um planeta envolto em um campo magnético de uma estrela, alimentando material em correntes massivas que geram auroras de brilho semelhante.

“É uma visão que chamou nossa atenção de anos-luz de distância.”

A equipe de pesquisa agora queria confirmar a existência dos planetas propostos.

“Não podemos ter 100 por cento de certeza de que as quatro estrelas que pensamos ter planetas são realmente hospedeiros planetários, mas podemos dizer que a interação entre os planetas e a estrela é a melhor explicação para o que estamos vendo”, Dr. Pope disse.

“Observações posteriores descartaram a existência de planetas maiores que a Terra, mas não há como dizer que um planeta menor não o faria.”

As descobertas com o LOFAR são apenas o começo, mas o telescópio só tem a capacidade de observar estrelas relativamente próximas, a até 165 anos-luz de distância.

Com o Square Kilometer Array Radio Telescope na Austrália e na África do Sul finalmente em construção, e esperançosamente operacional em 2029, a equipe espera ser capaz de ver centenas de estrelas relacionadas a distâncias muito maiores.

Este trabalho demonstra que a radioastronomia está a ponto de revolucionar nossa compreensão dos planetas fora do nosso sistema solar.

Referências:

“Número de M anãs observadas em frequências de rádio baixas” por J.R. Callingham, H.K. Vedantham, TW Shimwell, BJS Pope, I.E. Davis, PN Best, MJ Hardcastle, HJA Röttgering, J. Sabater, C. Tasse, RJ van Weeren, WL Williams , B. Zarka, FD Gasperin and A. Drapant, 11 de outubro de 2021, disponível aqui. astronomia natural.

DOI: 10.1038 / s41550-021-01483-0

“O cabra Uma visão das estrelas de emissão de Lofer para o rádio “por Benjamin J.S. Pope, Joseph R. Callingham, Adina de Feinstein, Maximilian N. Gunther, Harish K. Vedantham, Megan Ansdale e Timothy W. Shimwell, 11 de outubro de 2021, Cartas de jornal astrofísico.

DOI: 10.3847 / 2041-8213 / ac230c