Criança morre de Ebola após 3 mortes suspeitas na República Democrática do Congo; Selecione 148 contatos

Autoridades de saúde na República Democrática do Congo estão correndo para investigar um possível surto de Ebola depois que um menino de 3 anos morreu da doença em 6 de outubro. Relatório da OMS.

A morte do menino veio na esteira da morte suspeita de três de seus vizinhos, um pai e duas filhas. Uma das filhas morreu em 14 de setembro, seguida da morte do pai em 19 de setembro e da morte da outra filha em 29 de setembro. A família apresentou sintomas consistentes com o Ebola, mas o vírus não foi testado. No entanto, as duas filhas testaram positivo para malária.

As mortes de familiares, juntamente com crianças pequenas, ocorreram no Distrito Sanitário de Potsele, perto da cidade de Beni, um dos epicentros do surto de Ebola de 2018-2020 na província de Kivu do Norte, República Democrática do Congo. Aquele surto Resultou em 3.470 casos e 2.287 mortes. Além disso, Kivu do Norte teve um surto de ebola em menor escala no início deste ano, entre fevereiro e maio, envolvendo 12 casos e seis mortes.

É muito cedo para saber se os novos casos estão relacionados a algum dos surtos anteriores ou se são o resultado de um novo evento zoonótico. O vírus Ebola é conhecido por estar presente em populações de animais nesta região da República Democrática do Congo. Mas também é possível que o vírus ressurja de uma infecção subjacente na pessoa.

No mês passado, um grande grupo de pesquisadores internacionais publicou resultados mostrando que O ebola pode aparecer após anos de inatividade em uma pessoa infectada– Em seguida, desencadeie um novo surto. Essa aparência parecia ser a causa do surto de pequena escala na Guiné que começou em janeiro deste ano; Foi anunciado em junho. A análise genética das variantes do vírus Ebola naquele pequeno surto mostrou que elas estavam intimamente relacionadas às variantes observadas no surto massivo na África Ocidental entre 2013 e 2016. Este surto foi o maior na história registrada, causando mais de 28.000 casos e 11.000 mortes., principalmente na Guiné, Libéria e Serra Leoa.

As autoridades de saúde que respondem ao grupo de novas mortes no Distrito Sanitário de Potselli estão ansiosas para determinar se os casos estão ligados a surtos anteriores. “Determinar se os surtos estão associados é importante”, disse a Dra. Fiona Braca, Diretora de Resposta a Emergências no Escritório da OMS na África, Falando ao The Telegraph segunda-feira. Braka observou que as amostras foram enviadas ao Instituto Nacional de Pesquisa Biomédica de Kinshasa para sequenciamento. “Esperamos que até o final da semana de trabalho tenhamos resultados”, disse ela.

Enquanto isso, as autoridades de saúde estão trabalhando para tentar limitar a propagação da doença. Em uma avaliação preliminar de risco, a OMS observou que os quatro pacientes foram internados separadamente em várias unidades de saúde onde “as medidas de prevenção e controle de infecções podem não ser as ideais”. Além disso, as vítimas foram enterradas sem seguir protocolos de sepultamento seguros e dignos para evitar a propagação do vírus através de fluidos corporais infectados.

Em 9 de outubro, a OMS informa que um total de 148 contatos foram identificados e estão sob monitoramento de acompanhamento pela equipe de resposta.

Embora a RDC tenha construído uma capacidade significativa para detectar e responder aos surtos de Ebola, a OMS expressou preocupação com o fato de o país enfrentar desafios significativos na escalada de respostas eficazes. Os problemas incluem pobreza, desconfiança da comunidade, sistemas de saúde fracos e instabilidade política, todos os quais estão acelerando a taxa de surgimento do ebola na República Democrática do Congo. A OMS também observou que o país está enfrentando surtos de COVID-19, cólera, meningite e sarampo, que podem “comprometer a capacidade do país de detectar e responder rapidamente ao ressurgimento da doença”. [Ebola] casos. “