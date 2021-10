Shohei Ohtani do Los Angeles Angels e Bryce Harper do Philadelphia Phillies entre os vencedores do Players Choice Awards

Shuhei OhtaniE Bryce HarperE Max Scherzer E Ruby Ray Destaque a lista dos que receberam o Players ‘Choice Awards para a temporada de 2021. Os prêmios, anunciados quinta-feira na ESPN, são apresentados pela Major League Baseball Players Association e votados pelos próprios jogadores.

Ohtani e Ray foram nomeados Jogadores de Destaque e Superstars, respectivamente, na Liga Principal de Futebol, enquanto Harper e Scherzer foram nomeados Jogador e Arremessador de Destaque na Liga Nacional, uma homenagem semelhante aos prêmios MVP e Cy Young votados pelos Escritores da Liga Principal de Beisebol da América.

Otani também foi eleito Jogador do Ano, que é concedido ao jogador “com melhor desempenho em campo” em qualquer uma das ligas, de acordo com a MLBPA.

Ohtani – que também recebeu o Prêmio de Realização Histórica do Comissário antes do Campeonato Mundial – acumulou uma temporada sem precedentes como jogador bidirecional para o Los Angeles Angels, apresentando um 0,965 OPS com 46 home runs e 26 roubos de bola como rebatedor e um 3,18 ERA com 156 golpes em 130 1/3 execuções como um jarro.

Primeira base do Toronto Blue Jays Vladimir Guerrero Jr.. O apanhador do Kansas City Royals Salvador Perez Ele ficou em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Guerrero também foi o vice-campeão de Otani para o prêmio de Jogador do Ano, com Harper ficando em terceiro lugar.

Harper, MVP em 2015, liderou a NL em OPS (1.044) e criou corridas ponderadas positivas (170) enquanto terminava em segundo lugar no FanGraphs vitória sobre substituição (6,6) e acrescentou 35 home runs para o Philadelphia Phillies. Jogador defensivo do Washington National Juan Soto Ele foi o vice-campeão do prêmio, enquanto o San Diego Padres Shortstop Fernando Tates Jr.. O Atlanta Braves é o terceiro homem na base Austin Riley empatado para o terceiro lugar.

“A temporada de 2021 de Price foi uma das maiores da nossa história”, disse o proprietário do Phillies, John Middleton, em um comunicado. “… Quando contratamos Bryce pela primeira vez, sabíamos que estávamos contratando um dos melhores jogadores do esporte. Não poderíamos estar mais felizes de tê-lo nas bolsas Phillies, enquanto ele continua a deixar sua marca indelével neste esporte maravilhoso. “

Scherzer, três vezes vencedor do Cy Young que trocou do Nationals para o Los Angeles Dodgers no meio da temporada, foi 15-4 com 2,46 ERA e 236 rebatidas em 179 1/3 inning. O homem destro de 37 anos também teve a menor marcha e taxa de acertos na NL e acabou terminando antes Corbin Burns E Zach Wheeler, respectivamente, para votar.

Ray teve uma temporada renovada para os Blue Jays, cortando seu ERA de 6,62 em 2020 para AL-low 2,84 em 2021. Ray somou 13 vitórias, 1,05 WHIPs e 248 golpes líderes da liga em 193 1/3 innings. Gerrit Cole Do New York Yankees e Lance Lin O Chicago White Sox conquistou o segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Primeiro policial de Baltimore Orioles Árvore mancini, que fez 21 home runs e jogou 147 jogos em uma temporada após lutar contra o câncer de cólon no estágio 3, e o apanhador do San Francisco Giants. Buster Ocupado, a estrela do All-Star depois de ficar de fora da temporada de 2020, levou para casa o prêmio de Jogador do Ano de Comeback em suas respectivas ligas. Deixe o Orioles Fielder Ryan Mountcastle, que fez 33 vitórias em casa, e o Cincinnati Reds é o segundo jogador titular Jonathan Índia, que obteve 3,9 FanGraphs sobre a substituição, ganhou o Rookie Outstanding Awards.

jogos 2:11 Trey Mancini junta-se ao SportsCenter para discutir o recebimento do prêmio MLBPA AL pelo retorno de Jogador do Ano.

O prêmio de Homem do Ano Marvin Miller, concedido a um jogador “cuja liderança inspira outros a maiores níveis de desempenho”, de acordo com a MLBPA, foi para o segundo homem principal do ano de Blue Jays. Marcus Simin.

Mark Belanger, que passou 18 anos nos principais torneios e depois se tornou o primeiro ex-jogador a servir na MLBPA em 1983, foi agraciado com o Prêmio Curt Flood, que, segundo a MLBPA, é concedido a um ex-jogador “que no photo of Flood demonstrou dedicação e tempo abnegados aos jogadores da associação e na promoção dos direitos dos jogadores.

Belanger passou 15 anos trabalhando para o sindicato até sua morte, aos 54 anos, em 1998, e antes disso foi um importante confidente de Miller, o CEO de longa data que transformou o MLBPA em um dos sindicatos mais poderosos do país.