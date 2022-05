Shania Twain lamenta a morte horrível: Meu coração está partido

05 de maio de 2022 – 11:41 GMT



Gemma Forte



Shania Twain lamenta a morte horrível de seus fãs no Instagram: Meu coração está partido







Shania gêmea O Instagram fez uma homenagem comovente após a morte de Naomi Judd.





A cantora de 56 anos compartilhou um vídeo de Naomi cantando no palco com sua filha mais velha, Winona Judd, que também é uma estrela country.





Shania escreveu: “Meu coração está partido por Winona, Ashley e o resto da família Judd. Perder um pai é a coisa mais difícil de se passar. Especialmente durante um momento desta celebração…





“Eu posso simpatizar com o que Winona disse em seu discurso no Country Music Hall of Fame – ‘É uma dinâmica muito estranha para ser quebrada e abençoada. “















o ainda primeiro A estrela continuou: “Naomi Judd e os Deuses têm sido uma grande inspiração para mim, tanto musicalmente quanto pessoalmente. Naomi lutou para tirar a si mesma e suas duas filhas da pobreza, e ver a mesma força em Winona e Ashley é uma prova de suas mãe.”





“Sua vida foi um triunfo. A influência dos Judds na música country vai durar para sempre. Ninguém merece ser introduzido no Hall da Fama da Música Country mais do que os Judds.”















Naomi, que há muito luta contra sua saúde mental, cometeu suicídio tragicamente aos 76 anos em 30 de abril – apenas um dia antes de ser introduzida no Country Music Hall of Fame com sua filha Winona.





“Hoje nós, irmãs, testemunhamos uma tragédia. Perdemos nossa linda mãe para uma doença mental. Nós quebramos. Estamos profundamente tristes e sabemos que a amávamos e seus fãs a amavam. Estamos em território desconhecido”, disse a filha mais nova de Naomi. A atriz Ashley, 54, disse no sábado em uma declaração inicial no Twitter.















Durante uma cerimônia de gala que marca a introdução da famosa dupla mãe-filha – conhecida como The Judds – no Hall da Fama no domingo, Wynonna aceitou a honra em seu nome e de sua mãe, fazendo um discurso choroso, mas composto.





“Vou fazer isso rápido porque meu coração está partido – e me sinto com muita sorte”, disse ela a uma platéia de 800 pessoas. “Quero dizer, é uma dinâmica muito estranha ser quebrada e abençoada.”





